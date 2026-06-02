La china SmartSens presenta un sensor de 200 MP para competir con Samsung

La empresa china SmartSens ha anunciado oficialmente su primer sensor de imagen de 200 megapíxeles, el modelo SCC62HS. Creada sobre la plataforma propia Stacked BSI de la compañía, se espera que esta novedad sea un digno competidor de los sensores de Samsung. La producción en masa del dispositivo está programada para comenzar en el tercer trimestre de 2026. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo sensor se basa en la tecnología Stacked BSI de 55 nm y tiene un formato óptico de 1/1,55 pulgadas. El tamaño de los píxeles es de solo 0,5 micras. El modelo SCC62HS incorpora varias tecnologías patentadas como PixGain HDR, SFCPixel y AllPix ADAF, que permiten ampliar el rango dinámico, reducir los niveles de ruido y aumentar la velocidad del enfoque automático.

Una de las características principales del sensor es la tecnología PixGain HDR, que proporciona un rango dinámico de hasta 86,3 dB y reduce los artefactos al capturar objetos en movimiento. También admite la captura en resolución completa de 200 MP y la grabación de video HDR con fusión de fotogramas directamente a nivel de sensor.

Según los representantes de SmartSens, el sistema interno de fusión de fotogramas reduce la carga sobre el sistema en chip (SoC) del smartphone y ahorra energía durante la grabación de video. Para condiciones de poca luz, el sensor ofrece una sensibilidad de 3574 mV/lux·s y un bajo nivel de ruido de 0,92e-.

También hay innovaciones en el sistema de enfoque: el sensor admite AllPix ADAF, que utiliza todos los píxeles, y Sparse PDAF, que ahorra energía durante la captura diaria. Este conjunto de tecnologías convierte al producto de SmartSens en una opción atractiva para smartphones de gama alta.