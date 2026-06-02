La era de la GPU 2.0: El jefe de NVIDIA dice que el procesador Vera será extremadamente popular

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La era de la GPU 2.0: El jefe de NVIDIA dice que el procesador Vera será extremadamente popular

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, anunció que el nuevo procesador Vera de la compañía será más popular que los chips gráficos (GPU). Según él, Vera desempeñará un papel decisivo en el procesamiento de datos y se convertirá en un nuevo motor de crecimiento clave para la empresa. Así lo informa Ixbt.com .

NVIDIA presentó recientemente de forma oficial el procesador Vera, diseñado específicamente para trabajar con agentes de Inteligencia Artificial (IA) de nueva generación. El proceso de producción a gran escala de estos chips ya ha comenzado.

El procesador Vera está equipado con 88 núcleos Olympus desarrollados por NVIDIA. Cuenta con un ancho de banda de memoria de 1,2 TB/s, y el rendimiento de un solo núcleo se ha incrementado en un 50 por ciento en comparación con la generación anterior. Esto lo convierte en un dispositivo muy adecuado para escenarios complejos, en particular para procesos de aprendizaje profundo.

El nuevo procesador puede trabajar en conjunto con componentes como el procesador gráfico Rubin y BlueField 4. Gracias a una arquitectura de memoria unificada, la eficiencia energética en la transferencia de datos es el doble de alta que en los sistemas tradicionales, lo que ayuda a los grandes agentes inteligentes a gestionar la Inteligencia Artificial de manera eficaz.

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Abror Shuhratov
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