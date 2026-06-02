Microsoft presenta el nuevo asistente de IA Scout basado en OpenClaw

En las primeras semanas de 2026, el proyecto OpenClaw causó un gran revuelo en el mundo tecnológico, dando a conocer a muchos expertos las capacidades de los agentes de IA sin restricciones. Aunque el impulso del proyecto disminuyó después de que OpenAI contratara a su fundador, su influencia se mantuvo. Hoy, Microsoft anunció el lanzamiento de Scout, un nuevo asistente que lleva la potencia y flexibilidad de OpenClaw al sistema Microsoft 365. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Creado sobre la base del framework OpenClaw, Scout es un asistente agente que mantiene una comunicación constante con el usuario, poseyendo su propia personalidad y estilo únicos. Los usuarios pueden darle cualquier nombre a su instancia de Scout (por ejemplo, Sebastian) y darle instrucciones continuas sobre las tareas que deben automatizarse. Según el vicepresidente de Microsoft, Omar Shahine, el objetivo principal es crear un asistente que se adapte activamente a las necesidades del usuario.

Scout se ofrece actualmente a través del programa Microsoft Frontier y requiere una suscripción a GitHub Copilot. Aunque el sistema está basado en la nube, también funciona en computadoras de escritorio y navegadores, lo que permite conectarlo fácilmente al correo electrónico, calendarios y otros sistemas. Scout viene equipado con habilidades listas para usar, como la gestión de calendarios y la creación de agendas de reuniones.

En cuanto a la seguridad, Microsoft ha implementado un sistema de protección especial para abordar las preocupaciones sobre los agentes no controlados. Scout contiene un "sistema de cumplimiento de políticas" integrado que verifica constantemente que el asistente funcione de acuerdo con las instrucciones. Se genera un informe de auditoría separado para cada verificación.

Esta novedad es parte de una serie de productos presentados durante la conferencia Microsoft Build. La compañía también presentó Project Solara enfocado en hardware, actualizaciones de Copilot y un nuevo modelo de IA de razonamiento lógico. El asistente Scout aprende el estilo de trabajo de los usuarios y, con el tiempo, se convierte en un agente más inteligente y autónomo.