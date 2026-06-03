Google lanza un sistema de protección con IA contra estafadores
Google ha anunciado el lanzamiento de una nueva función para proteger a los usuarios de Android contra las estafas de deepfake generadas por inteligencia artificial. Este sistema ayuda a detectar llamadas realizadas mediante suplantación de identidad. La actualización comenzará a implementarse este mes en dispositivos con Android 12 y versiones superiores, específicamente a través de la aplicación Phone by Google en los smartphones Pixel. Así lo informa Techcrunch.com .
Actualmente, los estafadores intentan extorsionar dinero suplantando números de teléfono de confianza (spoofing) y utilizando tecnologías de IA para imitar la voz de familiares cercanos o supervisores. La nueva solución presentada por Google funciona bajo el principio de un "apretón de manos digital" único entre dispositivos. Si el dispositivo de quien llama no envía una señal de autenticidad, el sistema advierte inmediatamente al usuario.
Esta tecnología está basada en el protocolo Rich Communication Services (RCS) y otras aplicaciones y empresas podrán utilizarla en el futuro. Los representantes de Google señalaron que, si el sistema detecta una llamada sospechosa, aparece en pantalla una recomendación para cortar la comunicación de inmediato. Esto sirve para proteger a los usuarios de pérdidas financieras inesperadas.
También se han añadido otras novedades interesantes al sistema Android. La aplicación Google Photos ahora cuenta con una función de "armario" que permite probarse ropa virtualmente. Google Play Books ha introducido la función "Catch me up", que ofrece resúmenes para ayudar a los usuarios a retomar la lectura donde la dejaron.
Otra actualización importante se refiere a la función Circle to Search, que ahora puede buscar un conjunto completo (una colección de prendas) en una imagen de una sola vez. Anteriormente, los usuarios tenían que buscar cada artículo por separado. Esta actualización se ha implementado en todos los dispositivos compatibles con Android 14 y versiones superiores.
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