Los centros de datos en el espacio podrían ser demasiado costosos para las empresas

El rápido crecimiento de la IA y los servicios en la nube está obligando a las empresas a buscar nuevas fuentes de energía para los centros de datos (CD). En los últimos años, la idea de crear centros de datos orbitales alimentados por energía solar ha ganado popularidad. Sin embargo, un nuevo estudio de Vyacheslav Turyshev, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, muestra una enorme brecha de ingeniería entre este concepto atractivo y la realidad comercial. Esto es reportado por Ixbt.com .

El estudio creó un modelo matemático que analiza la competitividad de los centros orbitales frente a las instalaciones terrestres en términos de costos y eficiencia. Se tuvo en cuenta la masa del equipo, el consumo de energía, las capacidades de comunicación con la Tierra, la exposición a la radiación y la vida útil de los satélites. Las estimaciones sugieren que para 2028, todos los centros de datos del mundo consumirán entre 325 y 580 TWh de electricidad al año, lo que aumenta el interés en los sistemas de computación en el espacio.

Aunque la órbita ofrece luz solar constante, las leyes de la física anulan estas ventajas. El mayor problema es el sistema de refrigeración. Mientras que los servidores en la Tierra se enfrían con aire o líquido, no hay convección en el vacío. La única forma de deshacerse del exceso de calor es mediante enormes radiadores que disipan la energía en el espacio. Por ejemplo, un nodo de computación de 1 MW requeriría aproximadamente 5,600 metros cuadrados de paneles solares y 2,500 metros cuadrados de radiadores.

Los cálculos económicos son aún más complejos. Para que un centro de datos orbital pueda competir con las instalaciones terrestres, el costo total de fabricación y lanzamiento debe estar entre 250 y 1,000 dólares por kilogramo. Los vuelos comerciales actuales son significativamente más caros, incluso sin contar el costo del equipo en sí. Por lo tanto, las plataformas en la nube en el espacio siguen siendo puramente teóricas por ahora.