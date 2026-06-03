India podría comprar hasta 200 aviones Il-114-300 y SJ-100 a Rusia

Las aerolíneas indias han mostrado un gran interés en adquirir los aviones rusos de nueva generación Il-114-300 y SJ-100. Así lo anunció Vadim Badekha, director de la Corporación Aeronáutica Unida (UAC), en una entrevista con TASS. Ixbt.com informa .

Tras la exhibición de estas aeronaves por parte de Rusia en la feria Wings India, la parte india confirmó su demanda de ambos modelos. Según datos preliminares, se discute la entrega de 100 a 200 aviones. Badekha destacó que la demanda de este tipo de aeronaves en el mercado indio es muy alta.

Además, UAC y la empresa india HAL firmaron un acuerdo para el ensamblaje bajo licencia de aviones SJ-100 en India. Los expertos estiman que la producción del primer "Superjet" podría comenzar en aproximadamente tres años. El mercado combinado de India y países vecinos necesita entre 200 y 300 aviones.

Asimismo, UAC firmó un contrato preliminar con la empresa privada india Flamingo Aerospace para el suministro de seis aviones Il-114-300. La parte rusa también está explorando opciones para localizar la producción del modelo Il-114-300 en India.