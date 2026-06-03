Asus presenta el PC todo en uno resistente ExpertCenter P200
Asus ha presentado el nuevo ExpertCenter P200 (PM240FA), un PC todo en uno de 24 pulgadas diseñado para tareas de oficina. Este dispositivo está desarrollado específicamente para recepciones, espacios de coworking y estaciones de trabajo estándar, destacando por su diseño compacto. Ixbt.com informa .
El todo en uno cuenta con una pantalla IPS Full HD de 23,8 pulgadas con brillo de hasta 300 nits. La pantalla también tiene certificación TÜV Rheinland de protección ocular. El dispositivo integra chips AMD de bajo consumo: Athlon Silver, Ryzen 3 30 o Ryzen 5 40 (15 W).
En cuanto a especificaciones, el ExpertCenter P200 soporta hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y un SSD PCIe 4.0 de 512 GB. Incluye una cámara web 1080p con obturador mecánico de privacidad para videollamadas.
Los puertos de conexión se ubican en los paneles laterales y traseros, incluyendo USB-C, USB-A, Ethernet y HDMI 2.1. La conectividad inalámbrica corre a cargo de módulos Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4. La seguridad se garantiza mediante un módulo TPM y BIOS compatible con NIST.
El chasis cumple totalmente con el estándar militar estadounidense MIL-STD-810H, garantizando su durabilidad. El todo en uno pesa 5,5 kg. Aún no se han anunciado el precio ni la fecha de lanzamiento.
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