Comunicación espacial: mejora de sistemas de largo alcance en Rusia

Especialistas del Instituto de Aviación de Moscú han completado una serie de estudios destinados a mejorar la fiabilidad de las comunicaciones con naves espaciales que operan en el espacio profundo. Estos desarrollos están pensados para misiones interplanetarias que utilizan motores cohete eléctricos que pueden interferir con los sistemas de comunicación a bordo. Ixbt.com informa .

Una de las soluciones clave del proyecto fue la aplicación de métodos de separación ciega de señales, incluido el análisis de componentes independientes. Este enfoque permite extraer la señal útil del ruido basándose en características estadísticas. Esto es crucial para realizar tareas científicas y técnicas con aparatos que operan a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

Los científicos también propusieron un nuevo método para el uso de repetidores. En lugar de colocarlos en órbitas fijas, se prevé desplegar satélites repetidores con motores cohete eléctricos en trayectorias individuales sincronizadas con la ruta de la nave espacial principal. Los investigadores creen que esto garantizará una comunicación estable durante todo el vuelo.

Los resultados obtenidos crean una nueva base tecnológica para la implementación de programas interplanetarios complejos y amplían las posibilidades de establecer una comunicación fiable a largas distancias. Actualmente, estos desarrollos han sido transferidos a empresas especializadas de la industria aeroespacial para su prueba práctica.