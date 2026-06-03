Comunicación espacial: mejora de sistemas de largo alcance en Rusia

·34·Tecnología
Comunicación espacial: mejora de sistemas de largo alcance en Rusia

Especialistas del Instituto de Aviación de Moscú han completado una serie de estudios destinados a mejorar la fiabilidad de las comunicaciones con naves espaciales que operan en el espacio profundo. Estos desarrollos están pensados para misiones interplanetarias que utilizan motores cohete eléctricos que pueden interferir con los sistemas de comunicación a bordo. Ixbt.com informa .

Una de las soluciones clave del proyecto fue la aplicación de métodos de separación ciega de señales, incluido el análisis de componentes independientes. Este enfoque permite extraer la señal útil del ruido basándose en características estadísticas. Esto es crucial para realizar tareas científicas y técnicas con aparatos que operan a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

Los científicos también propusieron un nuevo método para el uso de repetidores. En lugar de colocarlos en órbitas fijas, se prevé desplegar satélites repetidores con motores cohete eléctricos en trayectorias individuales sincronizadas con la ruta de la nave espacial principal. Los investigadores creen que esto garantizará una comunicación estable durante todo el vuelo.

Los resultados obtenidos crean una nueva base tecnológica para la implementación de programas interplanetarios complejos y amplían las posibilidades de establecer una comunicación fiable a largas distancias. Actualmente, estos desarrollos han sido transferidos a empresas especializadas de la industria aeroespacial para su prueba práctica.

EspacioTecnologíaSistemas De ComunicaciónRusiaMisión Interplanetaria
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Honor Robot Phone: El primer smartphone del mundo con cámara gimbal integradaHoy, 10:22Lanzado el sistema láser privado más grande del mundoHoy, 10:22Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max MessengerHoy, 09:59Wildberries desarrolla su propio mensajeroHoy, 09:51El despliegue de la red 5G en Rusia podría causar grandes pérdidas a los operadores de telecomunicacionesHoy, 09:23Beeline contra estafadores: Cyberboy se une a CyberabuelaHoy, 09:20
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Cómo desactivar la nueva función Instants en Instagram