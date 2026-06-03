James Webb detecta metano en un planeta a 335 años luz de distancia

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James Webb detecta metano en un planeta a 335 años luz de distancia

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) ha detectado gas metano en la atmósfera del exoplaneta TOI-199b, ubicado a aproximadamente 335 años luz de la Tierra. Este descubrimiento marca la primera detección confirmada de metano en la atmósfera de un gigante gaseoso «templado», abriendo un nuevo capítulo para los científicos que estudian la evolución cósmica. Ixbt.com informa .

El planeta TOI-199b tiene una masa de 0,17 veces la de Júpiter y un radio de 0,81 veces el de Júpiter. Orbita su estrella cada 104,9 días, un período que se sitúa entre las órbitas de Mercurio y Venus en nuestro Sistema Solar. Con una temperatura de aproximadamente 79 °C, es significativamente más frío que los «Júpiter calientes» ubicados muy cerca de sus estrellas.

Se utilizó espectroscopía de transmisión para analizar la atmósfera. En este método, a medida que la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta, varios elementos químicos absorben la luz en longitudes de onda específicas. Los datos de James Webb indicaron claramente la presencia de metano en la envoltura gaseosa de TOI-199b, confirmando modelos teóricos previos.

Según el coautor del estudio, Renyu Hu, astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania, las futuras observaciones ayudarán a precisar las concentraciones de gases en la atmósfera. Los científicos también hipotetizan la presencia de dióxido de carbono y amoníaco en el planeta, aunque estos datos aún no han sido confirmados definitivamente.

El metano se había encontrado previamente en otros exoplanetas como WASP-80b (550 °C) y K2-18b. Estudiar planetas templados como TOI-199b es crucial para comprender la formación de gigantes gaseosos y la evolución de las atmósferas planetarias, incluido el refinamiento de modelos para planetas similares a la Tierra.

James WebbExoplanetaMetanoEspacioAstronomía
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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