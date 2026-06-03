Honor 600 Vitality Edition: Smartphone con brillo de 8000 nits y batería de 7000 mAh
Honor ha lanzado su nuevo smartphone Honor 600 Vitality Edition (también conocido como Youth Edition) en el mercado chino. Tras su debut global, el dispositivo se presentó en China con un diseño renovado y múltiples configuraciones de memoria. Los compradores pueden elegir entre 8 o 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. Ixbt.com informa .
La característica principal del smartphone es su pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas, que ofrece una resolución de 2728 x 1264 píxeles y un brillo máximo récord de 8000 nits. También incorpora tecnología de atenuación PWM de 3840 Hz para reducir la fatiga visual. El dispositivo funciona con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y una GPU Adreno 722.
En cuanto a las capacidades de la cámara, el Honor 600 Vitality Edition cuenta con un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y una cámara ultra gran angular de 12 MP con función macro. Para los amantes de los selfies, incluye una cámara frontal de 50 MP. El software consiste en la interfaz MagicOS 10 basada en Android 16.
La autonomía del dispositivo está garantizada por una enorme batería de 7000 mAh que soporta carga rápida de 80 W. El cuerpo del smartphone cuenta con protección contra agua y polvo según los estándares IP68, IP69 e IP69K, lo que lo hace resistente incluso en condiciones extremas.
…