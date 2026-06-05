Astronautas de la NASA se refugian en cápsula SpaceX por falla en la ISS

La NASA ordenó a cinco astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) refugiarse en la cápsula SpaceX Crew Dragon debido a una nueva fuga de aire en el módulo de servicio del segmento ruso. La representante de la NASA, Bethany Stevens, anunció en la red social X que la agencia Roscosmos había detectado nuevas grietas en el módulo e iniciado extensos trabajos de reparación. Esto es informado por Techcrunch.com informe .

Como medida de precaución, la NASA indicó a los cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta Chris Williams que permanecieran en la cápsula Dragon bajo estrictas medidas de seguridad hasta que se completaran las reparaciones. Los especialistas están trabajando junto con la comunidad internacional y sus colegas rusos para resolver completamente este problema.

El problema de la fuga de aire en el módulo de servicio ruso ha persistido durante bastante tiempo. Según Stevens, estas grietas siguen siendo una fuente grave de preocupación que la NASA monitorea constantemente de cerca. Aún no se sabe cuánto tiempo permanecerán los astronautas en la cápsula Crew Dragon.

Actualmente, hay un total de 10 personas a bordo de la ISS. Cuatro de ellas llegaron en febrero como parte de la misión SpaceX Crew-12, mientras que las demás llegaron el noviembre pasado a bordo de la nave espacial rusa Soyuz. Esta emergencia ocurrió en un momento en que el futuro de la estación está en duda.

La dirección de la NASA, particularmente bajo el liderazgo de Jared Isaacman, planea reemplazar la envejecida estación espacial con nuevos módulos producidos comercialmente para finales de la década. Por ahora, la NASA y SpaceX no han proporcionado comentarios oficiales adicionales sobre la situación.