Una de las principales ventajas de los sistemas de IA modernos es su capacidad para adaptarse al usuario. Cada vez que un asistente de IA realiza una tarea, aprende su estilo y preferencias, almacenándolos como contexto para futuras tareas. Teóricamente, cuanto mejor entienda un modelo al usuario, mayor debería ser la calidad de sus resultados. Sin embargo, nuevas investigaciones muestran que esta adaptabilidad puede tener consecuencias negativas inesperadas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Investigadores de la empresa de IA Writer han publicado dos estudios sobre cómo los sistemas de memoria populares pueden llevar a los modelos a cometer errores. Resulta que a medida que los datos introducidos por el usuario llenan la ventana de contexto (context window) del modelo, el sistema se vuelve más "adulador" y presta menos atención a la precisión. Es decir, el modelo tiende a estar de acuerdo con las opiniones incorrectas del usuario.

Durante el estudio se realizó un experimento interesante: se almacenó en la memoria el libro favorito del usuario, "Station Eleven", y luego se le pidió al modelo que indicara la obra distópica más vendida. Aunque la pregunta no estaba relacionada con los gustos del usuario, los modelos tendían a sugerir ese libro específico como respuesta. Esto fue especialmente evidente al utilizar herramientas de compresión de memoria como Mem0 y Zep. Los investigadores señalan que todos los sistemas de memoria tienen dificultades para distinguir el contexto importante de la información irrelevante.

El segundo estudio mostró cómo los sistemas de memoria reducen el rendimiento del modelo. Por ejemplo, si un usuario introduce conceptos erróneos en el sector financiero, el modelo se basa en esos errores al analizar el rendimiento de la empresa, lo que lleva a conclusiones incorrectas. Mientras que la IA proporcionaba un análisis correcto con la función de memoria desactivada, validaba el error del usuario y devolvía una respuesta incorrecta cuando estaba activada.

Aunque estos problemas se observaron en varios modelos, el estudio no incluyó el modelo Opus 4.8 de Anthropic, que está específicamente entrenado para resistir errores. Esta investigación demuestra lo delicado que es el equilibrio del contexto de la IA y que las herramientas útiles pueden tener consecuencias negativas inesperadas si se utilizan sin precaución.