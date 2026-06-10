Netflix expande su aplicación móvil actualizada y juegos infantiles en Asia

·0·Tecnología
Netflix expande su aplicación móvil actualizada y juegos infantiles en Asia

Netflix está fortaleciendo sus operaciones móviles y de juegos. En el reciente APAC Product Innovation Showcase, la compañía anunció planes para introducir una interfaz móvil actualizada para mercados adicionales en la región de Asia-Pacífico y expandir la plataforma de juegos Netflix Playground para niños. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

El nuevo diseño, que se probó con éxito en Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, India y Malasia a principios de este año, también se lanzará en Corea del Sur y Japón en julio. La función “Clips”, una parte clave de la actualización, permite a los usuarios ver videos verticales de formato corto. Se espera que sea una solución conveniente para los espectadores que tienen menos tiempo para ver películas o series de larga duración.

Netflix también planea desarrollar aún más este concepto probando colecciones temáticas de “Clips”. Estas colecciones se seleccionarán según el estado de ánimo, los intereses y los géneros del usuario. Incluirán momentos destacados de reality shows, procesos detrás de escena y fragmentos interesantes de podcasts.

En el sector de los juegos, la compañía se está centrando en el proyecto Netflix Playground. Se añadirán a la plataforma seis minijuegos basados en la popular película musical animada “KPop Demon Hunters”. Según los informes, este dibujo animado registró más de 518 millones de visitas en sus primeros seis meses, convirtiéndose en uno de los proyectos de animación más exitosos en la historia de Netflix.

Netflix Playground se lanzó por primera vez en abril en EE. UU., Canadá y el Reino Unido. Ahora, la compañía pretende mantener al público familiar en su plataforma durante más tiempo expandiendo esta experiencia a nivel mundial.

NetflixAplicación MóvilGamingAsiaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La IA comienza a monitorear pandas en el zoológico de MoscúLa IA comienza a monitorear pandas en el zoológico de MoscúHoy, 17:29Presentan la estación móvil automatizada para drones PASECA en YakutiaPresentan la estación móvil automatizada para drones PASECA en YakutiaHoy, 17:25Las empresas «AI-pilled» gastan 7500 dólares por empleado al mesLas empresas «AI-pilled» gastan 7500 dólares por empleado al mesHoy, 17:24El gobierno indio duda sobre Starlink ante la salida a bolsa de SpaceXEl gobierno indio duda sobre Starlink ante la salida a bolsa de SpaceXHoy, 16:57Yandex Maps al rescate durante los cortes de agua calienteYandex Maps al rescate durante los cortes de agua calienteHoy, 16:52Se han levantado las restricciones a la plataforma Roblox en RusiaSe han levantado las restricciones a la plataforma Roblox en RusiaHoy, 16:51
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado