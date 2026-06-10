Netflix expande su aplicación móvil actualizada y juegos infantiles en Asia

Netflix está fortaleciendo sus operaciones móviles y de juegos. En el reciente APAC Product Innovation Showcase, la compañía anunció planes para introducir una interfaz móvil actualizada para mercados adicionales en la región de Asia-Pacífico y expandir la plataforma de juegos Netflix Playground para niños. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

El nuevo diseño, que se probó con éxito en Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, India y Malasia a principios de este año, también se lanzará en Corea del Sur y Japón en julio. La función “Clips”, una parte clave de la actualización, permite a los usuarios ver videos verticales de formato corto. Se espera que sea una solución conveniente para los espectadores que tienen menos tiempo para ver películas o series de larga duración.

Netflix también planea desarrollar aún más este concepto probando colecciones temáticas de “Clips”. Estas colecciones se seleccionarán según el estado de ánimo, los intereses y los géneros del usuario. Incluirán momentos destacados de reality shows, procesos detrás de escena y fragmentos interesantes de podcasts.

En el sector de los juegos, la compañía se está centrando en el proyecto Netflix Playground. Se añadirán a la plataforma seis minijuegos basados en la popular película musical animada “KPop Demon Hunters”. Según los informes, este dibujo animado registró más de 518 millones de visitas en sus primeros seis meses, convirtiéndose en uno de los proyectos de animación más exitosos en la historia de Netflix.

Netflix Playground se lanzó por primera vez en abril en EE. UU., Canadá y el Reino Unido. Ahora, la compañía pretende mantener al público familiar en su plataforma durante más tiempo expandiendo esta experiencia a nivel mundial.