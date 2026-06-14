Microsoft Corporation se enfrenta a graves dificultades financieras en el mercado de las consolas de videojuegos. Según informes recientes, la empresa pierde cientos de dólares por cada consola Xbox Series vendida. Esta situación aumenta la preocupación por la estrategia de la división de juegos del gigante tecnológico, ya que los costes de producción de las consolas deberían disminuir con el tiempo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Windows Central, las pérdidas ascienden a al menos 200 dólares o más por unidad. A pesar del aumento de los precios de las consolas, el coste de producción y de los componentes sigue siendo significativamente superior al precio de venta. Esto supone un golpe inesperado para Microsoft, ya que el hardware en la industria del juego debería ser rentable después de unos años.

Precios de la memoria y problemas de producción

Asha Sharma, la nueva directora de la división Xbox, destacó recientemente la complejidad de la situación en una declaración. Se informa que el precio de los módulos de memoria necesarios para las consolas ha subido drásticamente. Según algunas estimaciones, el coste de los componentes ha aumentado hasta un 700 por ciento. Esto obliga a Microsoft a vender sus productos muy por debajo de su coste de producción.

Actualmente, el margen global de toda la división Xbox ha caído a solo un 3 por ciento. Esta es una cifra extremadamente baja para un gigante como Microsoft. La empresa intenta cubrir sus ingresos a través de las suscripciones a Game Pass y las ventas de juegos, pero las grandes pérdidas en el hardware están afectando negativamente al balance general.

Juegos exclusivos y resultados inesperados

La situación se ve agravada por los grandes proyectos de juegos de la empresa. Varios juegos exclusivos e importantes en los que Microsoft tenía puestas grandes esperanzas no cumplieron con las expectativas de ventas y popularidad. Los siguientes proyectos no alcanzaron los niveles de ingresos previstos por la empresa:

Avowed y Hellblade 2;

Forza Motorsport;

The Outer Worlds 2;

South of Midnight y Keeper.

En el mercado de Uzbekistán, las consolas Xbox Series compiten activamente con su rival, la PlayStation 5. Para los usuarios locales, la Xbox solía ser una opción asequible gracias al servicio Game Pass. Sin embargo, estos problemas financieros globales podrían provocar futuros aumentos en los precios de las consolas o un cambio fundamental en la estrategia de Microsoft.

Los expertos creen que Microsoft podría ahora centrar su atención del hardware hacia los servicios de software y las tecnologías de cloud gaming. Si las pérdidas en hardware no disminuyen, la empresa tendrá que replantearse su modelo de producción de consolas en el futuro.