Se espera que el Reino Unido prohíba las redes sociales para menores de 16 años

El gobierno del Reino Unido se prepara para tomar medidas drásticas con el fin de proteger a los menores de los efectos negativos del mundo digital. Se espera que el Primer Ministro Keir Starmer anuncie en los próximos días un plan para prohibir oficialmente el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Esta iniciativa podría ser uno de los pasos más importantes para preservar la salud mental de la generación más joven en la era de la tecnología moderna. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según The Guardian y Financial Times, Starmer revelará los detalles de esta nueva política en un discurso el lunes. El gobierno ha estudiado durante mucho tiempo el impacto de las redes sociales en el comportamiento y la seguridad de los adolescentes y ha decidido avanzar hacia medidas legislativas concretas. Se dice que el enfoque británico es similar a las estrictas normas adoptadas recientemente en Australia.

¿Qué plataformas cubrirá la prohibición?

Según fuentes gubernamentales, la lista de restricciones incluirá las plataformas más populares del mundo. En particular, el acceso a los siguientes servicios podría restringirse para los menores de 16 años:

TikTok, Instagram y Facebook;

YouTube y Reddit;

X (anteriormente Twitter), Threads y Snapchat;

Las plataformas de streaming Twitch y Kick.

Cabe señalar que los juegos en línea y las aplicaciones de gaming no se prohibirán por completo, pero se introducirán nuevos requisitos para ellos. Por ejemplo, la función que permite a los usuarios jóvenes chatear con desconocidos en estas aplicaciones deberá estar desactivada. Asimismo, se bloqueará el acceso a chatbots románticos y de carácter sexual para los menores de 18 años, y se tomarán medidas contra la práctica del desplazamiento nocturno (late-night scrolling) en las redes sociales.

Estas estrictas medidas responden a graves tragedias y a la demanda pública. En particular, la madre de la adolescente asesinada Brianna Ghey se ha convertido en una participante activa del movimiento para prohibir las redes sociales en el Reino Unido. Ella afirma que los trastornos alimentarios y la tendencia a la autolesión de su hija se vieron exacerbados por contenidos dañinos en Internet. Casos como este obligan al gobierno a reevaluar los algoritmos de las redes sociales y su impacto en la psicología juvenil.

Críticas y problemas técnicos

Sin embargo, como cualquier restricción, esta iniciativa no está exenta de críticas. Algunos expertos opinan que tales prohibiciones podrían violar la privacidad de los usuarios y aislar a los niños de la sociedad. Además, la imperfección de los sistemas de verificación de edad (age verification) sigue siendo uno de los principales problemas. Las tecnologías actuales no permiten confirmar la edad de los niños con una precisión del 100%, lo que podría dificultar la aplicación de la ley.

El gobierno del Reino Unido utilizará sus poderes regulatorios actuales para implementar esta prohibición, pero se redactarán nuevos proyectos de ley si es necesario. Si este plan se lleva a cabo, Gran Bretaña se convertirá en uno de los países con la legislación más estricta del mundo en materia de seguridad juvenil. Se espera que esto, a su vez, sirva de ejemplo para otros países europeos.