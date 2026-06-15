SpaceX recauda 85.700 millones de dólares en una IPO histórica: Elon Musk se convierte en el primer trillonario

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha logrado ampliar la escala de su oferta pública inicial (IPO) más grande en la historia bursátil, recaudando un total de 85.700 millones de dólares. Inicialmente se planeaba recaudar 75.000 millones, pero la suma final alcanzó un nivel récord debido a que los aseguradores ejercieron su derecho de opción máxima de compra de acciones. Esta cifra se registra como el resultado de IPO más grande en la historia financiera mundial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Las acciones de SpaceX comenzaron a cotizar el viernes pasado en la bolsa Nasdaq. Al cierre del primer día de operaciones, el valor de mercado de la compañía superó los 2 billones de dólares. Este es un resultado sin precedentes no solo para la industria espacial, sino también para el sector de alta tecnología. Tras este éxito, Elon Musk alcanzó oficialmente el estatus de primer trillonario del mundo.

¿En qué se gastarán los fondos?

La dirección de la empresa planea destinar los enormes fondos recaudados a varias direcciones estratégicas. En primer lugar, se liquidarán obligaciones de deuda por aproximadamente 20.000 millones de dólares. Estas deudas estaban relacionadas con otros proyectos de Musk: la red social X (antes Twitter) y la empresa de AI xAI, que fueron integradas en SpaceX antes de la IPO.

Asimismo, una parte considerable de las inversiones se destinará a ampliar la infraestructura de computación de AI de SpaceX. Esto refuerza la confianza de Musk en la integración de las tecnologías espaciales y la AI. La empresa también tiene como objetivo modernizar sus plataformas de lanzamiento y aumentar sus capacidades técnicas.

La mejora del sistema global de internet satelital Starlink sigue siendo una de las prioridades del proyecto. Se espera que esta tecnología, que también despierta interés en mercados en desarrollo como Uzbekistán, sea más rápida y asequible gracias a las nuevas inversiones.

Un nuevo líder en el mercado

Como resultado de las operaciones del lunes, las acciones de SpaceX continuaron subiendo. En consecuencia, la compañía logró superar el valor de mercado de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo. Esto demuestra la alta confianza de los inversores en el futuro de SpaceX en la colonización espacial y el campo de la AI.

Los analistas señalan que tal éxito de SpaceX marca el inicio de una nueva era en la economía espacial. La empresa privada de Musk se ha convertido ahora en un actor clave no solo en el lanzamiento de cohetes, sino también en la formación de la infraestructura tecnológica global.