Revolución en la salud femenina: Clair Health crea un dispositivo inteligente de seguimiento hormonal

Jenni Duan y Abhinav Agarval, graduados de la Universidad de Stanford, fundaron la startup Clair Health para iniciar una nueva era en el monitoreo de la salud femenina. Este proyecto está desarrollando el primer dispositivo wearable capaz de monitorear los cambios hormonales en tiempo real de manera no invasiva. Esta tecnología ayudará a las mujeres a comprender mejor los procesos complejos de su organismo y a detectar tempranamente problemas de salud. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la información de TechCrunch, el proyecto Clair Health logró recaudar 11,6 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Khosla Ventures. En el proceso de financiación también participaron a16z speedrun, Cartan Capital, otros prestigiosos fondos de capital riesgo y la reconocida inversora Anne Wojcicki. Los fondos recaudados se destinarán a perfeccionar el sistema de sensores del dispositivo y a ampliar los algoritmos de AI.

Ventajas sobre los relojes inteligentes tradicionales

Actualmente, dispositivos populares como el Apple Watch o el Pixel Watch se limitan principalmente al giroscopio, sensores ópticos y la medición de la temperatura corporal. Los fundadores de Clair Health señalan que estos sensores no son suficientes para dar una idea completa de la salud hormonal. El nuevo gadget está equipado con 10 biosensores diferentes, incluido un sensor biomagnético único capaz de analizar la dinámica hormonal.

El dispositivo no solo monitorea el ciclo menstrual, sino también los procesos inflamatorios, edemas, niveles de energía y signos de la perimenopausia. Estos datos permiten a las mujeres, en la consulta médica, presentar información médica en forma de cifras y gráficos precisos en lugar de simplemente explicar sus síntomas con palabras.

AI de voz y enfoque individualizado

Otro aspecto distintivo de la startup es su método de comunicación con el usuario. Clair Health ha creado su propio modelo de AI que puede analizar biomarcadores a través de la voz del usuario. Tras unos minutos de conversación, el sistema es capaz de determinar en qué fase del ciclo se encuentra la mujer y su estado hormonal.

Según Jenni Duan, las aplicaciones móviles existentes a menudo permiten marcar solo una cantidad limitada de síntomas. Clair Health permite al usuario expresar libremente sus problemas a través de una interfaz de voz, y la AI analiza esta información para desarrollar recomendaciones individualizadas.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de prototipo y se espera que su versión final sea no solo altamente tecnológica, sino también estéticamente atractiva. Innovaciones como esta podrían ser de gran importancia en países como Uzbekistán para fortalecer el diagnóstico remoto y las medidas preventivas de la salud femenina mediante tecnologías digitales.