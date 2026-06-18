Guía para usuarios de Google Docs: cómo desactivar la IA Gemini

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Guía para usuarios de Google Docs: cómo desactivar la IA Gemini

Google está integrando activamente la IA Gemini en todos sus servicios, incluido el editor de texto Google Docs. Sin embargo, para muchos usuarios, la ventana «Escribir con Gemini» (Write with Gemini), que aparece constantemente durante el proceso de trabajo en un documento, se ha convertido en un factor de distracción en lugar de una ayuda. Para quienes desean concentrarse en su flujo de trabajo, el problema de ocultar completamente esta función es urgente. Esto lo informa Techcrunch.com en su noticia.

A menudo, los usuarios intentan simplemente cerrar la interfaz de Gemini en la ventana de Google Docs, pero esto es solo una solución temporal. Según Ixbt.com, el chatbot de IA no siempre responde con precisión a las solicitudes de desactivación o simplemente se limita a cerrar la ventana de chat. Esto provoca que los elementos de AI permanezcan en el área de trabajo del usuario.

Gestión de funciones inteligentes

La forma más efectiva de eliminar las ventanas emergentes de IA en Google Docs y el botón «Ayúdame a escribir» (Help me write) que aparece junto al cursor es cambiar la configuración de Google Workspace. El hecho de que este proceso no se realice directamente en el documento, sino a través del servicio de correo Gmail, puede resultar inesperado para muchos.

Para desactivar la IA, se recomienda seguir estos pasos:

  • Ingrese a la configuración de Gmail y haga clic en el botón «Ver todos los ajustes» (See all settings);
  • Vaya a la sección «General» (General);
  • Busque la opción «Funciones inteligentes y personalización» (Smart features and personalization);
  • Desactive esta función y guarde los cambios.
Esta acción se aplica no solo a Google Docs, sino también a otros servicios del ecosistema de Google. Esto libera al usuario de la obligación de cerrar manualmente la ventana de Gemini cada vez que abre un nuevo documento. Cabe recordar que, al desactivar este ajuste, algunas capacidades de autocompletado y búsqueda inteligente proporcionadas por Google también podrían limitarse.

Este asunto también es importante para los usuarios uzbekos ya que, desde que Gemini comenzó a admitir el idioma uzbeko, la actividad del servicio en la interfaz ha aumentado significativamente. Para los profesionales que desean la máxima concentración en su trabajo, el método anterior es la solución más adecuada. Mientras los gigantes tecnológicos implementan la IA de forma obligatoria, mantener la capacidad de elección del usuario sirve a la productividad laboral.

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Nodirbek Razzokov
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