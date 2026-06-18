Blue Origin establece un nuevo récord espacial: el motor BE-7 funcionó durante 41 minutos

La compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, ha logrado un hito tecnológico masivo en la conquista del espacio. El motor de cohete BE-7, desarrollado por la empresa, funcionó sin interrupciones durante 2500 segundos (más de 41 minutos) en un proceso de prueba, rompiendo el récord absoluto entre los motores turbobomba de propulsor líquido. Este éxito representa un paso importante para las futuras misiones de la NASA destinadas a la exploración de la Luna. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Dave Limp, director de Blue Origin, el motor funcionó de manera estable con un empuje de 10,000 libras-fuerza (aproximadamente 4.5 toneladas) durante las pruebas. Este resultado demuestra no solo la estabilidad tecnológica, sino también la durabilidad de la nueva generación de naves espaciales. Dicho récord fue ampliamente cubierto por la publicación ixbt.com.

El récord del Space Shuttle ha quedado atrás

Cabe señalar que el récord anterior pertenecía al motor RS-25 del famoso sistema Space Shuttle. En pruebas realizadas en 1988, este motor funcionó durante 2017 segundos. Basándose en experiencias pasadas, los ingenieros de Blue Origin lograron mejorar esta cifra en casi 8 minutos, lo que evidencia cuánto ha avanzado la ingeniería moderna.

Se espera que el motor BE-7 sea la parte principal del módulo de aterrizaje lunar Blue Moon en el futuro. Aunque no sea necesario que el motor funcione continuamente durante 41 minutos en misiones reales, estas pruebas extremas son necesarias para verificar la confiabilidad de la construcción. Este proceso proporciona a los ingenieros datos valiosos sobre el estado del motor bajo las cargas más altas.

Las etapas más difíciles para los motores de cohetes suelen ser los procesos de encendido, apagado y cambio de la fuerza de empuje. El funcionamiento en modo estable reduce el desgaste de las piezas gracias al sistema de enfriamiento regenerativo. No obstante, funcionar uniformemente durante 2500 segundos indica que la gestión térmica y el sistema de transferencia de combustible del motor son perfectos.

El programa Blue Moon se lleva a cabo en colaboración con la NASA y cumplirá la tarea de entregar carga y tripulaciones para la colonización de la Luna. El equipo de Blue Origin califica este récord como el comienzo de una nueva era en la industria espacial. La dirección de la empresa expresó su gratitud a todos los ingenieros que contribuyeron a alcanzar este resultado.

Este logro también tiene importancia científica para países donde el interés por las tecnologías espaciales está creciendo, como Uzbekistán. Estas carreras tecnológicas a nivel mundial sirven para reducir el costo de los vuelos espaciales y aumentar el nivel de seguridad.