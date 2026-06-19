Canadá entra en la era espacial independiente: NordSpace abre una nueva fábrica de cohetes

La empresa aeroespacial canadiense NordSpace ha puesto en marcha su nuevo complejo de producción Rocket Factory 1 (RF-1) en la ciudad de Markham, Ontario. Este paso se considera un punto de inflexión crucial para asegurar la soberanía del país en el acceso al espacio y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Según Ixbt.com, la nueva planta permitirá a Canadá diseñar y fabricar sus propios cohetes de forma independiente. Esto es lo que informa Ixbt.com.

El nuevo complejo tiene una superficie de aproximadamente 5 570 metros cuadrados, casi 10 veces más grande que la anterior sede de la empresa. Esta infraestructura a gran escala permitirá a NordSpace pasar a la producción en serie no solo de lanzadores ligeros y medianos, sino también de sistemas espaciales complejos. Esto supone nuevos empleos y potencial de exportación para la industria tecnológica de Canadá.

El director general de NordSpace, Rahul Goel, calificó la apertura de la planta RF-1 como una etapa estratégica en el desarrollo de la capacidad espacial nacional. Destacó que, para alcanzar una verdadera soberanía, toda la cadena tecnológica —desde la producción hasta la formación de especialistas y la infraestructura de pruebas— debe estar bajo el control del país. De lo contrario, persistirá la dependencia de los proveedores internacionales en el sector de la tecnología espacial.

Planes ambiciosos y nuevos proyectos

La empresa planea lanzar un cohete de prueba llamado Taiga para finales de este año. Aunque la fecha exacta aún no se ha anunciado, se espera que este vuelo demuestre en la práctica las capacidades técnicas de la nueva fábrica. Al mismo tiempo, NordSpace ha comenzado a trabajar en un proyecto aún más grande: el complejo Rocket Factory 2 (RF-2). Esta segunda planta, con una superficie de 18 580 metros cuadrados, se especializará en la producción de cohetes Tempest.

El cohete Tempest es un lanzador mediano reutilizable capaz de poner en órbita terrestre baja más de 5 000 kg de carga útil. El terreno para la construcción ya ha sido adquirido y se prevé que las obras comiencen en la segunda mitad de este año. Este proyecto podría convertir a Canadá en un actor serio en el mercado espacial mundial.

Actualmente, NordSpace está formando un sistema integrado verticalmente compuesto por tres instalaciones principales:

RF-1 en Markham: centro de ingeniería, producción y gestión de misiones;

Area 66 en el este de Ontario: polígono de pruebas de motores de cohetes;

Atlantic Space Complex (ASX) en Terranova y Labrador: el propio cosmódromo de la empresa.

Cabe destacar que el cosmódromo ASX ya ha obtenido los permisos ambientales del gobierno canadiense y se están construyendo dos plataformas de lanzamiento. A través de esta infraestructura, NordSpace pretende no solo satisfacer sus propias necesidades, sino también exportar servicios de alta tecnología a países aliados. Proyectos como este demuestran una vez más el creciente papel del sector privado en la conquista del espacio.