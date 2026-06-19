Telegram bloqueado en India: 150 millones de usuarios quedaron incomunicados

El gobierno de la India ha impuesto una prohibición temporal al mensajero Telegram como parte de la lucha contra el fraude en los exámenes. El Tribunal Superior de Nueva Delhi rechazó la apelación presentada por la plataforma contra esta restricción. Como resultado, más de 150 millones de usuarios en uno de los mercados más grandes del mundo quedaron privados del acceso al popular servicio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Esta medida drástica fue motivada por los exámenes nacionales de ingreso a las facultades de medicina del país. Anteriormente, los resultados de los exámenes habían sido anulados debido a acusaciones de filtraciones de preguntas. El Ministerio de Tecnologías de la Información de la India decidió imponer el bloqueo hasta el 22 de junio tras preocupaciones de que algunos canales vendieran las preguntas de los próximos exámenes.

Decisión judicial y reacción de los gigantes tecnológicos

Según ixbt.com, el juez Tejas Karia consideró que la decisión del gobierno es legal y totalmente conforme a las normativas establecidas. Pocas horas después del anuncio de la prohibición, las compañías de telecomunicaciones locales, así como gigantes como Google y Apple, eliminaron la aplicación Telegram de sus tiendas y restringieron el acceso.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, criticó duramente la situación. Según él, tales medidas equivalen a castigar a millones de usuarios inocentes. Durov señaló que los problemas de filtración de materiales de examen ya se habían trasladado a otras plataformas y que bloquear un solo servicio no resolvería el problema.

La situación se complicó aún más cuando el efecto del bloqueo se extendió fuera del país debido al método de BGP hijacking utilizado por la compañía de telecomunicaciones india Reliance. Como resultado, millones de usuarios en los EAU y otras regiones vecinas también experimentaron problemas para acceder al mensajero.

La administración de Telegram expresó su disposición a cooperar con el gobierno e informó que había eliminado más de 900 enlaces que distribuían contenido ilegal relacionado con los exámenes. A pesar de ello, Delhi no tiene intención de flexibilizar las restricciones hasta que los procesos de examen hayan finalizado por completo.

Este incidente es una prueba más del aumento del control de los Estados sobre las plataformas digitales en el mundo tecnológico global. Teniendo en cuenta que Telegram es también el principal medio de comunicación para los usuarios uzbekos, tales bloqueos en mercados importantes podrían afectar significativamente la estabilidad general y la política internacional de la plataforma.