En el mercado tecnológico global, el aumento sin precedentes de la demanda de inteligencia artificial (AI) y sistemas de computación de alto rendimiento ha comenzado a afectar directamente el precio de los componentes necesarios para los servidores. Específicamente, las empresas líderes en la fabricación de condensadores electrolíticos de aluminio, piezas críticas de los servidores y sistemas de energía, han anunciado un incremento de precios. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los gigantes japoneses del sector — Nippon Chemi-Con y Nichicon — anunciaron que subirán significativamente los precios de sus productos. Según Ixbt.com, Nichicon, el segundo mayor proveedor mundial, ya ha advertido a sus clientes sobre el aumento de precios en todos sus productos. Se espera que esta situación provoque una nueva ola de precios en toda la industria electrónica.

Principales causas del aumento de precios

Según los expertos, inicialmente se previó un aumento de entre el 9 y el 12 %, pero los datos más recientes indican que el crecimiento podría alcanzar el 10-15 %. Estos cambios afectarán no solo el costo del producto final, sino también la estrategia de los fabricantes competidores en Taiwán y otras regiones, quienes probablemente ajustarán sus precios en los próximos meses.

Varios factores externos están provocando este aumento brusco. Primero, la situación en el mercado de materias primas se ha complicado: el precio de los materiales químicos aumentó entre un 30 y 40 % respecto a niveles anteriores, y las materias primas metálicas subieron un 10 % en promedio. Asimismo, los costos de producción del papel de aluminio han aumentado considerablemente.

En medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la inflación global, el aumento del precio de la energía eléctrica también ha puesto a los fabricantes en una situación difícil. Según representantes de Nichicon, la limitación de la capacidad de producción y la demanda excesiva de servidores no dejaron otra opción que revisar los precios.

Reacción en cadena en la industria

El aumento del precio de los condensadores electrolíticos de aluminio es parte de una reacción en cadena en la industria electrónica. Anteriormente, se observó un crecimiento similar en el mercado de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) y condensadores de tantalio. Esto eleva los costos de construcción de centros de datos (DPC) e infraestructura de cloud computing.

Estos cambios podrían tener un impacto indirecto en el mercado de Uzbekistán. Mientras los procesos de digitalización se aceleran y se expanden los parques de servidores locales, el encarecimiento de los componentes podría afectar el precio final de los equipos de red. Los proveedores de Taiwán planean implementar la nueva política de precios a partir de junio y julio.

En conclusión, el desarrollo de las tecnologías de AI está transformando profundamente no solo el mercado de software, sino también el de hardware. La inestabilidad de los precios de las materias primas y la demanda constante de equipos de alta tecnología sugieren que el precio de los componentes podría seguir subiendo en el futuro cercano.