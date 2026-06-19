Más negro que el negro: la pintura más oscura del mundo podría revolucionar la industria automotriz

Investigadores de Nipsea Group en Singapur han logrado crear un revestimiento ultra negro capaz de absorber el 99,9 % de la luz visible. Esta nueva tecnología no solo crea un efecto visual, sino que se espera que transforme completamente los estándares del diseño automotriz y del segmento de lujo. Este desarrollo está dirigido especialmente a satisfacer la demanda de automóviles negros de lujo en grandes mercados como China. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El nuevo material compuesto se asemeja en sus propiedades a la famosa pintura Vantablack. Cabe recordar que, en 2019, BMW utilizó la tecnología Vantablack en su concept-car BMW X6. En aquel momento, el gigante alemán destacó que cualquier superficie recubierta con esta emulsión basada en nanotubos de carbono perdía sus propiedades volumétricas para el ojo humano. Como resultado, los objetos parecen bidimensionales y el cerebro lo percibe como si se estuviera mirando al vacío o a un agujero profundo.

Perfección tecnológica y durabilidad

La tecnología Vantablack no se aplicó en su momento a los automóviles comerciales. En su lugar, se utilizó en campos exóticos como satélites y submarinos invisibles para reducir el reflejo de la luz. Sin embargo, el nuevo revestimiento «ultra negro» presentado por Nipsea Group superó con éxito las pruebas de resistencia a la humedad y al agua, demostrando su estabilidad. Esto permite su aplicación en la producción automotriz masiva.

Según el químico investigador de la empresa, Chivey Liu, el color del automóvil se ha convertido en uno de los factores principales que determinan el volumen de ventas en China. El negro profundo ha sido durante mucho tiempo un símbolo de elección para los automóviles de clase premium debido a su apariencia elegante, fuerte impacto visual y brillo lujoso. La nueva pintura lleva precisamente esta necesidad a un nuevo nivel.

Según informa la publicación ixbt.com, Liu y su equipo utilizaron la fuerza de atracción natural entre las moléculas y los nanotubos de carbono, es decir, la «interacción pi-pi», para lograr este resultado. Este método ayudó a que las partículas formaran una estructura específica de «puntos conectados» dentro de la mezcla de pintura.

Estructura capturadora de luz

El nuevo revestimiento ultra negro, llamado CB-CNT, posee una morfología estructural única que captura la luz. Los investigadores señalan que esta estructura aumenta drásticamente la capacidad de absorción de luz en comparación con las pinturas negras ordinarias. Esto ofrece las siguientes ventajas:

La capacidad de ocultar completamente el volumen visual del objeto;

La inmutabilidad y profundidad del color, incluso bajo la luz solar;

Un aspecto «misterioso» resultante de que los pequeños detalles y líneas de la carrocería no sean perceptibles.

Actualmente se están estudiando las cuestiones de implementación de esta tecnología en la producción a gran escala. Si todas las pruebas concluyen con éxito, en un futuro cercano podríamos ver en las carreteras BMW u otros automóviles de lujo que parecen agujeros negros cósmicos.