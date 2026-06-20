Aura presenta un innovador marco de fotos basado en la tecnología e-ink

Aunque los marcos de fotos digitales han tenido su lugar en el mercado de regalos durante mucho tiempo, la mayoría difieren drásticamente de las fotografías reales debido a sus pantallas brillantes y cables visibles. La empresa Aura ha dado un paso revolucionario en esta dirección presentando el nuevo modelo Aura Ink. Utilizando la tecnología de tinta electrónica (e-ink), este dispositivo ofrece una imagen que se asemeja a una foto real impresa en papel en lugar de una pantalla digital. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La tecnología e-ink es familiar para los usuarios a través de lectores de libros electrónicos como el Kindle. Su principal ventaja es que la pantalla no cansa la vista y es casi indistinguible del papel mate. Los fundadores de Aura tenían el objetivo de crear un producto así cuando fundaron la empresa hace diez años, pero la tecnología e-ink a color solo ha alcanzado un nivel suficiente para uso comercial recientemente.

Teoría del color y solución tecnológica

Actualmente, los fabricantes de paneles de tinta electrónica a color están obligados a trabajar con una cantidad limitada de colores (rojo, azul, verde, amarillo, blanco y negro). Esto dificulta la representación de retratos familiares complejos o paisajes naturales. Sin embargo, los ingenieros de Aura desarrollaron un algoritmo de dithering especial. Esta tecnología mezcla la paleta de colores limitada de modo que el ojo humano los percibe como degradados suaves y colores ricos.

Según la entrevista del director técnico Eric Jensen con TechCrunch, el dispositivo es tan realista que muchos invitados no se dan cuenta de que es una pantalla digital. "La gente nos dice que cuelgan el marco en la pared y los invitados preguntan: '¿Cuándo tuviste tiempo de imprimir esta foto?'", dice Jensen. Para lograr este resultado, se realizaron numerosas pruebas en diversas condiciones de iluminación.

El marco Aura Ink cuenta con una pantalla de 13,3 pulgadas y se controla a través de una aplicación móvil especial. Los usuarios pueden cargar fotos remotamente desde sus smartphones, iCloud o Google Photos. La aplicación también tiene funciones sociales: por ejemplo, si un familiar añade una nueva foto a la biblioteca común, aparece instantáneamente en el marco del hogar. Esto puede ser un regalo muy conveniente, especialmente para los ancianos alejados de la tecnología.

LED y E-ink: ¿Cuál es mejor?

Para comparar, Aura también ofrece el modelo Aspen de 12 pulgadas, pero este posee una pantalla LED tradicional. El modelo Aspen también se considera un producto de nivel premium por su revestimiento antirreflejante y su marco similar al papel. No obstante, el atractivo de la tecnología e-ink reside en su apariencia totalmente natural. A continuación, se presentan las características principales de este dispositivo:

Máxima similitud de la imagen con el papel ;

Pantalla mate que no daña la vista ;

Control sencillo mediante aplicación e integración con servicios en la nube ;

Consumo mínimo de energía eléctrica.

Aunque los fotógrafos profesionales podrían notar pequeñas diferencias en la transmisión de colores, para el usuario común el Aura Ink sirve como una solución artística y estéticamente perfecta. Se espera que este tipo de dispositivos reemplacen completamente los álbumes de fotos tradicionales y polvorientos en nuestros hogares en el futuro.