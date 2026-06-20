Revolución en el mercado de taxis de Japón: Go lanza robotaxis

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Revolución en el mercado de taxis de Japón: Go lanza robotaxis

Go, el mayor operador de servicios de taxi de Japón, ha completado con éxito una de las mayores ofertas públicas iniciales (IPO) del año. La empresa recaudó 88.600 millones de yenes (aproximadamente 553 millones de dólares) a través de este proceso. Estos fondos se destinarán al desarrollo de la tecnología de robotaxis para resolver la aguda escasez de conductores en el país. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según un representante de Go, los fondos obtenidos de las nuevas acciones no solo se destinarán a la investigación y desarrollo de vehículos sin conductor, sino también a fusiones y adquisiciones (M&A) estratégicas dentro y fuera de la industria del taxi. Estos pasos han sido un impulso particular para el sector tecnológico durante un periodo de letargo en el mercado de cotización japonés.

Escasez de conductores y solución tecnológica

En Japón, la necesidad de robotaxis no es solo un interés tecnológico, sino que se está convirtiendo en una necesidad vital. Según datos del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, el número de taxistas ha disminuido casi un 20 % en los últimos años. Debido al envejecimiento de la población y la falta de recursos laborales, se considera improbable que esta cifra se recupere.

Aunque el gobierno permitió los servicios de ride-sharing en 2024, las estrictas restricciones y la obligatoriedad de que los conductores trabajen oficialmente para empresas de taxi no resolvieron el problema por completo. Por ello, Go ve el futuro en el transporte totalmente autónomo. En este sentido, la empresa ha establecido una colaboración con Waymo, parte de Alphabet, y el gran operador japonés Nihon Kotsu.

Liderazgo de mercado y planes futuros

Fundada en 1977, Go controla hoy el 80 % del mercado de aplicaciones de taxi en Japón. Su aplicación ha sido descargada 35 millones de veces y cubre casi todas las prefecturas del país. La participación de gigantes globales como BlackRock y M&G Investment Management en esta IPO demuestra la confianza de los inversores internacionales en el mercado tecnológico japonés.

Aunque el CEO de Go, Hiroshi Nakajima, destacó que la empresa no invertirá directamente en los sistemas de conducción autónoma, sino que se encargará de la coordinación estratégica y el servicio, la fecha del debut a gran escala de los robotaxis aún no está definida. No obstante, esta IPO ha sido el paso financiero más importante para eliminar la crisis del transporte en Japón.

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