El fundador de VLC presenta Kyber, un proyecto para transformar el mundo de la robótica

·29·Tecnología
El fundador de VLC presenta Kyber, un proyecto para transformar el mundo de la robótica

Jean-Baptiste Kempf, fundador y desarrollador principal del famoso VLC Media Player, está impulsando una nueva revolución tecnológica. El creador del reproductor de video descargado más de 6 mil millones de veces ahora centra su atención en la robótica y los sistemas de control remoto. Su nueva startup, Kyber, aspira a ser la infraestructura básica para los millones de robots y drones que aparecerán en nuestras calles en los próximos años. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Kyber es una capa de software que permite controlar dispositivos remotos en tiempo real. Su base es un SDK que sincroniza video, audio, datos de sensores y comandos de control con una latencia mínima. Según TechCrunch, se espera que este proyecto desempeñe un papel decisivo en la integración de la AI en el mundo físico.

La lucha por los milisegundos y la inspiración de Star Wars

El nombre de la startup no fue elegido al azar: es una referencia a los cristales que alimentan los sables de luz en Star Wars. Según Kempf, cada milisegundo es de suma importancia al controlar objetos remotamente en el mundo real. El sistema Kyber se apoya en la experiencia plurianual de Kempf en tecnologías de streaming para eliminar el lag o los tirones.

Actualmente, muchas empresas tienen sus propios sistemas de control remoto, pero generalmente están limitados a unos pocos miles de dispositivos. Kyber, en cambio, permite gestionar millones de robots simultáneamente y entregar actualizaciones de software. Esto es una necesidad vital, especialmente para los vehículos autónomos y los drones de entrega.

Inversiones y planes futuros

Esta startup con sede en París recaudó recientemente 5 millones de dólares liderados por el fondo de capital de riesgo Lightspeed. Cabe destacar que este fondo ha apoyado previamente a gigantes como Anthropic y Mistral AI. Según los representantes de Lightspeed, por muy inteligente que sea la AI física, no dará el resultado esperado si la infraestructura donde opera es de mala calidad.

Kyber está expandiendo sus actividades en las siguientes áreas:

  • Sistemas de defensa y seguridad;
  • Telecomunicaciones y redes de comunicación;
  • Robótica industrial;
  • Logística autónoma y flotas de drones.
Fiel a su tradición de software de código abierto (open source), Kempf ofrece la parte principal del proyecto Kyber de forma gratuita. Los ingresos se generan a través de servicios personalizados y soluciones de ingeniería complejas para grandes corporaciones. Actualmente, la empresa tiene oficinas en París, San Francisco y Singapur, trabajando con clientes a nivel global.

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