La red Starlink comienza a operar oficialmente en otro país de África

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La red Starlink comienza a operar oficialmente en otro país de África

El internet satelital Starlink, perteneciente a la compañía SpaceX fundada por Elon Musk, continúa expandiendo su cobertura global. En la siguiente etapa, el Reino de Lesotho, en el continente africano, se ha conectado a esta red de alta velocidad. Este paso abre nuevas oportunidades no solo para los usuarios comunes, sino también para la seguridad nacional y los servicios de emergencia. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, los servicios de Starlink se han implementado con éxito en más de 25 comisarías de policía en Lesotho, en sistemas de gestión de tráfico vial y en grupos de lucha contra desastres naturales. El director de la empresa, Elon Musk, lo anunció en su página de redes sociales. El suministro de internet a tales instalaciones estratégicas mejorará la eficiencia del mantenimiento del orden público y la toma de medidas rápidas en el país.

Una solución moderna a los desafíos de infraestructura

En regiones con relieves complejos y montañosos como Lesotho, la instalación de cables de comunicación terrestres tradicionales es económicamente muy costosa o técnicamente imposible. Starlink se presenta como la vía más óptima para proporcionar internet estable con baja latencia a estas zonas remotas. Con ello, se busca eliminar la brecha digital y permitir que la población acceda a las tecnologías de la información modernas.

Según información de ixbt.com, Starlink fue aprobado recientemente por el gobierno de Irak. Esto demuestra que la red satelital está ganando terreno no solo en los países democráticos de Occidente, sino también en regiones con condiciones políticas y geográficas complejas.

Indicadores globales y planes futuros

Hoy en día, la escala del proyecto Starlink ha alcanzado un nivel sorprendente. El estado actual del proyecto se refleja en las siguientes cifras :

  • Más de 10 000 satélites activos operan en la órbita terrestre ;
  • El servicio se utiliza en 160 países del mundo ;
  • El número de abonados a escala global ha superado los 12 millones.
La empresa no tiene intención de detenerse. Los especialistas de SpaceX ya están trabajando en los satélites V3 de nueva generación. Se espera que el primer lote de estos dispositivos sea lanzado al espacio en 2026 mediante el cohete Starship. Esto permitirá aumentar aún más la velocidad de internet y ampliar el área de cobertura.

En el contexto de Uzbekistán, la llegada de tecnologías como Starlink podría ser de gran importancia, especialmente para escuelas e instituciones médicas en aldeas remotas y zonas montañosas. Por ahora, continúan las negociaciones y los procesos de prueba para la implementación total de este servicio en nuestra región.

StarlinkSpaceXElon MuskInternetTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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