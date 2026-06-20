El lanzador Falcon 9 de SpaceX realiza un aterrizaje ruidoso en California

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El lanzador Falcon 9 de SpaceX realiza un aterrizaje ruidoso en California

La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, ha llevado a cabo su próximo vuelo exitoso. Lanzada el viernes desde la base de las fuerzas espaciales de Vandenberg en California, el lanzador Falcon 9 puso en órbita una carga secreta como parte de la misión NROL-179. La particularidad de este vuelo es que el cohete no regresó a una plataforma marítima, sino directamente a tierra firme. Esto lo informa el sitio Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, este fue el tercer viaje al espacio para la primera etapa del lanzador que participó en esta misión. Anteriormente, este equipo fue utilizado en dos misiones del proyecto Starlink. El cohete despegó desde el complejo de lanzamiento SLC-4E y, tras cumplir su misión, aterrizó con éxito en la zona de aterrizaje 4 (LZ-4) de la base de Vandenberg.

Efectos sonoros y particularidades del aterrizaje en tierra

Normalmente, los cohetes de SpaceX aterrizan en barcos autónomos especiales en el océano. Este método es la práctica estándar más utilizada para ahorrar combustible y por razones de seguridad. Sin embargo, en este vuelo, el regreso de la primera etapa a tierra firme estuvo acompañado de una «banda sonora» particular para los residentes locales. Los habitantes de los condados de Santa-Barbara, San-Luis-Obispo y Ventura escucharon fuertes estruendos sonoros durante el regreso del cohete.

Los expertos explican que estos efectos sonoros ocurren como resultado de la entrada del cohete en la atmósfera a una velocidad superior a la del sonido. Dependiendo de las condiciones climáticas, estos impactos pueden repetirse varias veces. Aunque sea ruidoso para la población, el aterrizaje en tierra facilita significativamente el proceso de mantenimiento y ahorra tiempo a los ingenieros de SpaceX.

El futuro de la tecnología de reutilización

SpaceX lidera la reducción de los costos de los vuelos espaciales. Actualmente, la empresa cuenta en su arsenal con lanzadores que han volado al espacio más de 30 veces. Tales indicadores se consideran un resultado revolucionario en la industria espacial, ya que anteriormente se requería la construcción de un nuevo cohete para cada vuelo.

El éxito de la misión NROL-179 confirma una vez más la capacidad de SpaceX para ejecutar con alta precisión tanto pedidos comerciales como gubernamentales. La operación de aterrizaje en tierra demuestra que las capacidades logísticas de la empresa se están expandiendo. Se espera que en el futuro aumente el número de estos vuelos y que el acceso al espacio sea aún más económico.

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Abror Shuhratov
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