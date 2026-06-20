Suecia se opone al autopiloto de Tesla: el sistema es acusado de exceso de velocidad

El sistema Full Self-Driving (FSD) desarrollado por la compañía estadounidense Tesla ha encontrado un obstáculo inesperado en su entrada al mercado europeo. La Administración de Transportes de Suecia (TRV) se opone a la aprobación de este sistema de conducción autónoma debido a que no respeta los límites de velocidad. Esta situación podría afectar seriamente los planes de expansión del fabricante de vehículos eléctricos en el continente. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, representantes del gobierno sueco instan a la Unión Europea a no autorizar esta tecnología. Los expertos de la TRV señalan que el autopiloto de Tesla es capaz de infringir regularmente las normas de velocidad establecidas, lo que contraviene las reglas de seguridad vial. La parte sueca considera peligroso desplegar el sistema en las carreteras europeas hasta que esté totalmente bajo control.

Bases legales y cuestiones de seguridad

La Administración de Transportes de Suecia envió una carta oficial al Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV) de la Unión Europea. En ella se afirma que permitir que los sistemas automatizados superen los límites de velocidad legales socava la base jurídica. Además, pone en duda la idea principal esperada de la conducción autónoma: garantizar la seguridad.

El sistema FSD en los vehículos Tesla define automáticamente la velocidad según el perfil seleccionado por el conductor. En la práctica, se ha observado que este modo a menudo circula por encima de la velocidad máxima permitida. Aunque la empresa enfatiza que toda la responsabilidad recae en el conductor y que el sistema puede desactivarse en cualquier momento, las autoridades suecas consideran que este enfoque es insuficiente.

Diferencia entre Estados Unidos y Europa

Mientras que en las carreteras de EE. UU. es común que los conductores excedan ligeramente la velocidad, en Europa, especialmente en los países escandinavos, este asunto se trata con mucha rigurosidad. En países como Suecia, el comportamiento de los conductores es menos agresivo y el nivel de cumplimiento de las leyes es más alto. Por ello, el estilo de conducción «libre» del sistema de Tesla no se ajusta a las normativas locales.

A pesar de ello, Tesla ha logrado tener éxito en algunos países de Europa. Recientemente, Elon Musk anunció que el sistema FSD Supervised ha sido lanzado en Lituania. Lituania se convirtió en el segundo país europeo en aprobar e implementar oficialmente esta tecnología. Sin embargo, la postura firme de Suecia podría influir en la decisión de otros grandes Estados de la Unión Europea.

Hasta el momento, Tesla no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las objeciones de la Administración de Transportes de Suecia. Se espera que este asunto sea revisado definitivamente en la reunión del TCMV el 30 de junio, donde se decidirá el futuro de los sistemas de Tesla en el territorio de la Unión Europea.