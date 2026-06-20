Suecia se opone al autopiloto de Tesla: el sistema es acusado de exceso de velocidad

·32·Tecnología
Suecia se opone al autopiloto de Tesla: el sistema es acusado de exceso de velocidad

El sistema Full Self-Driving (FSD) desarrollado por la compañía estadounidense Tesla ha encontrado un obstáculo inesperado en su entrada al mercado europeo. La Administración de Transportes de Suecia (TRV) se opone a la aprobación de este sistema de conducción autónoma debido a que no respeta los límites de velocidad. Esta situación podría afectar seriamente los planes de expansión del fabricante de vehículos eléctricos en el continente. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, representantes del gobierno sueco instan a la Unión Europea a no autorizar esta tecnología. Los expertos de la TRV señalan que el autopiloto de Tesla es capaz de infringir regularmente las normas de velocidad establecidas, lo que contraviene las reglas de seguridad vial. La parte sueca considera peligroso desplegar el sistema en las carreteras europeas hasta que esté totalmente bajo control.

Bases legales y cuestiones de seguridad

La Administración de Transportes de Suecia envió una carta oficial al Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV) de la Unión Europea. En ella se afirma que permitir que los sistemas automatizados superen los límites de velocidad legales socava la base jurídica. Además, pone en duda la idea principal esperada de la conducción autónoma: garantizar la seguridad.

El sistema FSD en los vehículos Tesla define automáticamente la velocidad según el perfil seleccionado por el conductor. En la práctica, se ha observado que este modo a menudo circula por encima de la velocidad máxima permitida. Aunque la empresa enfatiza que toda la responsabilidad recae en el conductor y que el sistema puede desactivarse en cualquier momento, las autoridades suecas consideran que este enfoque es insuficiente.

Diferencia entre Estados Unidos y Europa

Mientras que en las carreteras de EE. UU. es común que los conductores excedan ligeramente la velocidad, en Europa, especialmente en los países escandinavos, este asunto se trata con mucha rigurosidad. En países como Suecia, el comportamiento de los conductores es menos agresivo y el nivel de cumplimiento de las leyes es más alto. Por ello, el estilo de conducción «libre» del sistema de Tesla no se ajusta a las normativas locales.

A pesar de ello, Tesla ha logrado tener éxito en algunos países de Europa. Recientemente, Elon Musk anunció que el sistema FSD Supervised ha sido lanzado en Lituania. Lituania se convirtió en el segundo país europeo en aprobar e implementar oficialmente esta tecnología. Sin embargo, la postura firme de Suecia podría influir en la decisión de otros grandes Estados de la Unión Europea.

Hasta el momento, Tesla no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las objeciones de la Administración de Transportes de Suecia. Se espera que este asunto sea revisado definitivamente en la reunión del TCMV el 30 de junio, donde se decidirá el futuro de los sistemas de Tesla en el territorio de la Unión Europea.

TeslaAutopilotoSueciaTecnologíaFSD
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El lanzador Falcon 9 de SpaceX realiza un aterrizaje ruidoso en CaliforniaEl lanzador Falcon 9 de SpaceX realiza un aterrizaje ruidoso en CaliforniaHoy, 10:20China al borde de una revolución tecnológica: primera llamada satelital a través de un smartphone convencionalChina al borde de una revolución tecnológica: primera llamada satelital a través de un smartphone convencionalHoy, 09:56El procesador económico Intel Core 3 304 compite con el Apple A18 ProEl procesador económico Intel Core 3 304 compite con el Apple A18 ProHoy, 09:21La red Starlink comienza a operar oficialmente en otro país de ÁfricaLa red Starlink comienza a operar oficialmente en otro país de ÁfricaHoy, 08:58El fundador de VLC presenta Kyber, un proyecto para transformar el mundo de la robóticaEl fundador de VLC presenta Kyber, un proyecto para transformar el mundo de la robóticaHoy, 05:59Resultado inesperado en Intel: el Core Ultra 7 supera al Core Ultra 9Resultado inesperado en Intel: el Core Ultra 7 supera al Core Ultra 9Hoy, 05:51
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado