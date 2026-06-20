Nueva era en la ciberseguridad: presentación del asistente inteligente PT Naira

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Nueva era en la ciberseguridad: presentación del asistente inteligente PT Naira

La implementación de tecnologías de AI en el campo de la seguridad de la información está alcanzando una nueva etapa. Positive Technologies ha anunciado el lanzamiento de PT Naira, un nuevo asistente inteligente diseñado para automatizar las tareas diarias y complejas de los especialistas en ciberseguridad. Esta herramienta sirve para simplificar significativamente el flujo de trabajo, no solo para los expertos experimentados, sino también para los nuevos empleados del sector. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa la publicación « Kommersant », el nuevo sistema es capaz de reducir varias veces el tiempo de procesamiento de datos y la ejecución de operaciones complejas. Los resultados de los proyectos piloto realizados por la empresa muestran que la velocidad de investigación de ciberincidentes aumentó entre un 50 y 60 % con la ayuda de PT Naira. Este indicador es decisivo para garantizar la seguridad de las organizaciones en la actualidad, donde el número de ciberataques sigue creciendo.

Una de las principales ventajas del sistema PT Naira es la aceleración del proceso de preparación de reglas para los sistemas de gestión de eventos de seguridad (SIEM). Esta tarea, que anteriormente requería varias horas o incluso días de los especialistas, ahora se resuelve en unas pocas decenas de minutos. Esto permite dirigir los recursos humanos hacia tareas más estratégicas.

Análisis exhaustivo y recomendaciones

El asistente inteligente tiene la capacidad de analizar informes de escáneres de vulnerabilidades como PT BlackBox Scanner. Convierte datos técnicos complejos en un plan de acción comprensible, explica la esencia de los problemas encontrados y proporciona recomendaciones precisas para su eliminación. Esta función ayuda especialmente a mejorar la comunicación entre los administradores de sistemas y el personal del servicio de seguridad.

Otro aspecto importante del sistema es la reducción de los riesgos relacionados con el factor humano. PT Naira puede identificar procesos que parecen legítimos externamente, pero que en la práctica muestran una actividad anómala. Esto crea las condiciones para detener en etapas tempranas las acciones sospechosas de empleados internos o ataques de insiders ocultos.

Mientras la transformación digital se acelera también en el mercado de Uzbekistán, tales asistentes de AI resultan pertinentes para las empresas de IT locales y las organizaciones gubernamentales. En una situación de escasez de personal en el campo de la ciberseguridad, soluciones como PT Naira son la forma más óptima de aumentar la eficiencia de los especialistas.

En conclusión, este desarrollo presentado por Positive Technologies eleva la gestión de la ciberseguridad a un nuevo nivel. El desarrollo tecnológico asegura no solo la protección contra los ataques, sino también la gestión inteligente de toda la infraestructura de seguridad.

Positive TechnologiesPT NairaInteligencia ArtificialCiberseguridadTecnologías IT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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