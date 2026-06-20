Revolución de seguridad en Android: Google comienza la verificación de creadores de aplicaciones

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Revolución de seguridad en Android: Google comienza la verificación de creadores de aplicaciones

Google ha anunciado las fechas de implementación de un sistema de verificación obligatoria para los desarrolladores de aplicaciones con el fin de proteger a los usuarios del sistema operativo Android contra ciberataques y software malicioso. Se espera que esta iniciativa transforme radicalmente el proceso de instalación de aplicaciones sospechosas de fuentes externas y lleve la seguridad del sistema a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, las nuevas reglas están dirigidas principalmente a proteger a los usuarios de aplicaciones peligrosas descargadas de fuentes desconocidas. Anteriormente, Google había anunciado una medida que obligaba a los usuarios a esperar 24 horas antes de instalar productos de desarrolladores no verificados. Ahora, este proceso será más sistemático.

Etapas y plazos de las reformas

La implementación del nuevo sistema se llevará a cabo en varias etapas. A partir de junio de 2026, se activará un servicio especial en los dispositivos Android para verificar que la aplicación pertenezca a un desarrollador registrado. Esta actualización se descargará automáticamente en los smartphones a través de las actualizaciones del sistema de Google, aunque en los primeros meses no tendrá un impacto significativo en el proceso de instalación.

Los cambios principales entrarán en vigor el 30 de septiembre de 2026. En la primera etapa, los requisitos de verificación se implementarán en países como Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Además, estos requisitos no solo aplicarán a Google Play, sino también a tiendas importantes como Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market y Vivo V-Appstore.

Oportunidades para estudiantes y aficionados

Google no ha olvidado a los jóvenes desarrolladores y aficionados al implementar las nuevas reglas. La compañía ofrecerá un nuevo tipo de cuenta llamada «cuenta de distribución limitada» (limited distribution account). Este tipo de cuenta está destinada a estudiantes y principiantes, permitiéndoles distribuir sus aplicaciones gratuitamente hasta en 20 dispositivos sin necesidad de documentos de identidad oficiales. El acceso a estas cuentas estará disponible a partir de julio de este año.

Para los usuarios experimentados, Google mantendrá el modo «flujo avanzado» (advanced flow). A través de este modo, seguirá siendo posible instalar aplicaciones de fuentes no verificadas, pero el sistema realizará comprobaciones de seguridad adicionales. Esto sirve para prevenir fraudes manteniendo el principio de apertura del sistema Android.

A nivel global, se planea que esta novedad se aplique a todos los dispositivos Android certificados en 2027. Esto será un paso importante para garantizar la seguridad de las aplicaciones, también para los usuarios en Uzbekistán. Como resultado, los usuarios podrán estar seguros de que cada aplicación instalada en su smartphone ha sido creada con responsabilidad por una persona o empresa específica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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