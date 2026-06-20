Tesla desarrolla servidores modulares Megapod para AI

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Tesla desarrolla servidores modulares Megapod para AI

Tesla, líder en el mercado de vehículos eléctricos y energías renovables, continúa expandiendo sus actividades. La compañía ha registrado nuevos equipos destinados a centros de datos: los sistemas de servidores modulares Megapod. Este paso demuestra que el gigante dirigido por Elon Musk se está convirtiendo no solo en un fabricante de automóviles, sino también en un proveedor de infraestructura tecnológica a gran escala. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, Tesla ha registrado oficialmente la marca Megapod. Aunque las imágenes que muestran la apariencia de los dispositivos aún no se han hecho públicas, los documentos detallan las especificaciones técnicas del nuevo producto. Según estos, el Megapod es un sistema de hardware modular diseñado para cálculos de inteligencia artificial (AI).

Capacidades técnicas y componentes

El nuevo sistema incluye servidores informáticos, equipos especializados para el procesamiento de datos de AI, dispositivos de red, unidades de distribución de energía y sistemas de refrigeración. El Megapod no es simplemente un conjunto de piezas separadas, sino que se describe como una plataforma integrada y autónoma. Esto permite a las empresas expandir sus centros de datos con rapidez.

Como se indica en los documentos, estos sistemas modulares se venderán como una "unidad única". Es decir, el comprador recibe toda la infraestructura necesaria ya instalada dentro del chasis. Este enfoque es similar al proyecto Megapack de Tesla en el sector energético, donde los grandes sistemas de almacenamiento de energía se suministran en forma de bloques modulares.

Software y gestión

Tesla no quiere limitarse solo al hardware. Junto con los sistemas Megapod, se proporcionará un software especializado para el monitoreo, gestión, optimización y regulación de los complejos de hardware modulares. Esto permitirá a los usuarios distribuir eficientemente las cargas de AI y controlar el consumo de energía.

Hasta ahora, Tesla no ha emitido un comentario oficial sobre esta noticia. Sin embargo, según los expertos, la empresa pretende aprovechar su experiencia en el entrenamiento de su supercomputadora Dojo y sus sistemas de piloto automático para ofrecer soluciones de alto rendimiento al mercado externo. Esto podría generar una competencia seria para NVIDIA y otros gigantes de la infraestructura de servidores.

En un momento en que el interés por las tecnologías de AI también crece en el mercado de Uzbekistán, las soluciones modulares y listas para usar de empresas como Tesla podrían desempeñar un papel importante en la modernización de los centros de datos locales en el futuro. El proyecto Megapod sirve para fortalecer aún más el ecosistema tecnológico de la empresa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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