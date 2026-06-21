Envían piezas antiguas en lugar de una GeForce RTX 5070 a través de Amazon

Las estafas en las plataformas de comercio electrónico se están volviendo cada vez más complejas. Recientemente, un usuario que realizó una compra en la división alemana de Amazon recibió un conjunto de objetos totalmente inesperados en lugar de la última tarjeta gráfica GeForce RTX 5070. Este incidente pone de manifiesto una vez más las graves deficiencias en el sistema de devoluciones de los grandes marketplaces. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Un usuario de Reddit, bajo el seudónimo luutherr, había pedido un modelo MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X. Según sus palabras, la compra a través de Amazon parecía muy económica: el dispositivo se ofrecía por 700 dólares en lugar de los 850 dólares de las tiendas habituales. Sin embargo, según informa ixbt.com, al abrir la caja, el comprador encontró una placa antigua de un receptor Kenwood, una unidad de DVD y una alfombrilla para ratón en lugar de la tarjeta gráfica.

El truco del peso: ¿Cómo se llevó a cabo la estafa?

Lo más sorprendente de este caso es que los estafadores eligieron objetos cuyo peso coincidía con el de la tarjeta gráfica real. Por lo tanto, era casi imposible que el comprador notara que había algo diferente al recibir el producto o sin abrir el paquete. Este método se utiliza habitualmente para engañar al personal del almacén.

La víctima señaló que el producto no fue enviado por un vendedor externo, sino directamente desde el almacén de Amazon. Además, afirma haber realizado la compra a través de la tienda oficial de MSI en la plataforma. Según los expertos, podría tratarse de un esquema de «fraude de devolución» (return fraud).

En este esquema, el delincuente compra un dispositivo costoso, lo saca de la caja, coloca objetos inútiles con el mismo peso y devuelve el producto a la tienda. Si el personal del marketplace no inspecciona minuciosamente el contenido devuelto, el producto se pone a la venta nuevamente y se envía al siguiente comprador.

Cas similares no son ajenos a los usuarios uzbekos. Mientras las plataformas internacionales y los marketplaces locales ganan popularidad en nuestro país, se recomienda tomar precauciones al recibir tecnología costosa. Específicamente :

Abrir el producto en presencia del mensajero o en el punto de entrega grabando un video ;

Verificar la integridad del embalaje y la presencia de los sellos de fábrica ;

Tener precaución ante precios sospechosamente bajos.

Anteriormente, se habían registrado numerosas quejas a nivel mundial sobre el envío de piedras, placas de metal o piezas de computadoras antiguas en lugar de tarjetas gráficas. Actualmente, la víctima intenta recuperar sus fondos a través del servicio de soporte de Amazon.