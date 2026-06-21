Claude Guillemot, uno de los fundadores de Ubisoft, la famosa desarrolladora de videojuegos, falleció trágicamente a los 69 años. Según Bloomberg y los medios franceses, el empresario murió a consecuencia del accidente del avión que él mismo pilotaba. Este suceso representa una pérdida inesperada no solo para los círculos empresariales de Francia, sino para toda la industria global del gaming. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La tragedia ocurrió en la ciudad costera de La Baule, Francia. Según los informes, Claude Guillemot era una de las dos personas a bordo de la avioneta. Lamentablemente, ambas personas fallecieron en el accidente. Actualmente, las autoridades competentes investigan las causas del siniestro, aunque las primeras hipótesis sugieren un fallo técnico o condiciones meteorológicas adversas.

Un legado inmenso en la industria del juego

Claude Guillemot fundó Ubisoft en 1986 junto con sus cuatro hermanos. A lo largo de las décadas, la empresa pasó de ser un pequeño negocio familiar a convertirse en una de las corporaciones de juegos más grandes del mundo. Hoy en día, Ubisoft es reconocida por jugadores de todos los continentes gracias a franquicias legendarias como Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia y Tom Clancy.

Aunque su hermano Yves Guillemot dirige Ubisoft como CEO, Claude desempeñó un papel fundamental en el desarrollo estratégico del negocio familiar. Asimismo, fue presidente de Guillemot Corp., fabricante de accesorios de audio y gaming. Bajo su liderazgo, se lanzaron al mercado numerosos dispositivos innovadores destinados a la industria del videojuego.

Ubisoft emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por la muerte del cofundador. «Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo Ubisoft y presidente de Guillemot Corp., a causa de un accidente. En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos», dice el mensaje de la compañía.

Para los gamers y entusiastas de la tecnología uzbekos, los productos de Ubisoft no son ajenos. Los juegos creados por la compañía son algunos de los contenidos más populares en los cibercafés y entre los usuarios privados del país. Aún se desconoce cómo afectará la muerte de Claude Guillemot a los planes futuros de este gran imperio, aunque la gestión de la empresa sigue en manos de la familia Guillemot.

Por el momento, la empresa y los miembros de la familia han decidido no revelar detalles adicionales sobre esta tragedia. Pérdidas de este tipo son poco comunes en el mundo tecnológico, y el fallecimiento de un líder con tanta experiencia es valorado como una gran pérdida por los representantes del sector.