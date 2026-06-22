OpenAI planea lanzar un sistema AGI personal para 2028

El líder en el campo de la inteligencia artificial, OpenAI, ha anunciado que está pasando a la tercera fase de su desarrollo. El objetivo principal de esta estrategia es crear un asistente personal con inteligencia de nivel humano y abierto para todos. No se trata de un simple chatbot, sino de un sistema que se espera que se convierta en un compañero constante del usuario en el trabajo, la educación y la vida diaria. Así lo informa Ixbt.com.

En los documentos internos de la empresa, este proyecto se denomina «AGI personal» (Artificial General Intelligence — inteligencia artificial general). Mientras que el concepto de AGI suele verse como una meta abstracta de laboratorio, OpenAI pretende convertirlo en un producto de consumo masivo. Tal sistema podría ayudar al usuario a planificar, crear, investigar y tomar decisiones sin ninguna restricción externa.

Una nueva era de colaboración intelectual

Según la estrategia de OpenAI, el nuevo sistema cambiará completamente la lógica de la interacción con el usuario. La inteligencia artificial ya no será solo una herramienta que responde a solicitudes, sino que se manifestará como un socio intelectual permanente que amplía los conocimientos y habilidades humanas. Esto podría abrir puertas a oportunidades totalmente nuevas en la educación y la actividad profesional.

Según los horizontes de investigación de la empresa, para marzo de 2028, los sistemas de inteligencia artificial podrán realizar una parte significativa de sus trabajos de investigación científica al mismo nivel que los humanos. Se espera que esto acelere aún más el progreso científico y de ingeniería dentro de la empresa. Según ixbt.com, este proceso acelerará directamente el desarrollo de la AGI.

Desafíos prácticos y limitaciones

Aunque los planes son ambiciosos, existen varios obstáculos para su implementación. Para una implementación masiva, el sistema debe ser asequible, fácil de usar y suficientemente confiable. Por ahora, OpenAI no revela detalles sobre el precio exacto, la cobertura geográfica y el modelo de distribución de este asistente personal.

Cabe destacar que, a pesar de la idea de una «inteligencia artificial para todos», el control total del sistema seguirá estando en manos de OpenAI. La empresa determinará independientemente qué funciones se presentarán primero y dónde estarán los límites de uso. Esto seguirá siendo un factor importante en las relaciones futuras entre los gigantes tecnológicos y los usuarios.

Por ahora, sigue siendo un poco ambiguo cuándo y cómo entrará la AGI personal en la vida cotidiana de los usuarios. Sin embargo, esta dirección estratégica definida por OpenAI llevará sin duda la demanda de inteligencia artificial a un nuevo nivel. Si este proyecto se implementa con éxito, para 2028, asistentes personales mucho más perfectos reemplazarán a herramientas como ChatGPT.