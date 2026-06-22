Revolución en la construcción lunar: científicos hallan método para obtener vidrio y cerámica del regolito

Los planes de la humanidad para la colonización del espacio, específicamente proyectos globales como Artemis y Moon Village, contemplan la construcción de bases a largo plazo en la Luna. Sin embargo, debido a que el transporte de materiales de construcción desde la Tierra es extremadamente costoso, los científicos buscan nuevas formas de aprovechar los recursos locales. Investigadores de la Universidad de Florida han fundamentado científicamente la posibilidad de fabricar directamente objetos de vidrio y cerámica a partir del suelo lunar — el regolito — mediante tecnología láser. Así lo informa Ixbt.com.

Esta tecnología, desarrollada por un equipo de ingenieros liderado por Victoria M. Miller, se basa en la radiación infrarroja concentrada. El material se calienta y deforma mediante láser sin contacto, lo que permite crear formas complejas sin necesidad de prensas pesadas o moldes especiales. Los resultados de la investigación publicados en la revista Springer Nature indican que este método funciona eficazmente incluso en condiciones de vacío.

Estrategia de Utilización de Recursos In Situ

Este enfoque es parte de la estrategia de In-Situ Resource Utilization (ISRU), es decir, el uso de recursos en el lugar. Según ixbt.com, la tecnología de conformado por láser reduce drásticamente el peso del equipo que debe llevarse al espacio. El uso de una fuente láser compacta en lugar de maquinaria de construcción pesada es vital para misiones donde cada tonelada de carga cuesta millones de dólares.

En el marco de la investigación, se realizaron experimentos con materiales simuladores similares al suelo lunar. Bajo la acción del rayo láser, el regolito se fundió y se convirtió en elementos de vidrio y cerámica resistentes. Estos elementos podrían utilizarse en el futuro como materia prima para paredes de bases lunares, capas protectoras e incluso instrumentos ópticos.

Se espera que el conformado por láser sea útil no solo en la construcción, sino también para solucionar fallos inesperados. La fabricación de piezas de repuesto y herramientas necesarias en la superficie lunar o en órbita mediante láser reduce la dependencia de la Tierra. Este es uno de los pasos más importantes para garantizar la autonomía de las misiones a largo plazo.

Perspectivas de la tecnología en la Tierra

Aunque el proyecto fue desarrollado inicialmente para necesidades espaciales, existe una alta probabilidad de que se aplique también en el sector de la construcción terrestre. Según los científicos, los métodos de producción por láser podrían ser más económicos y flexibles que los métodos industriales tradicionales. Esto podría abrir una nueva era, especialmente en la creación de formas geométricas complejas y el desarrollo de infraestructura en regiones con recursos limitados.

Actualmente apoyado por agencias como DARPA, este proyecto está pasando de las condiciones de laboratorio a las pruebas prácticas. Si la tecnología se valida, para la década de 2030 podrían comenzar a operar las primeras «fábricas» láser en la Luna, haciendo realidad el asentamiento permanente de la humanidad en otros planetas.