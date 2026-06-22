Revolución en la construcción lunar: científicos hallan método para obtener vidrio y cerámica del regolito

·4·Tecnología
Revolución en la construcción lunar: científicos hallan método para obtener vidrio y cerámica del regolito

Los planes de la humanidad para la colonización del espacio, específicamente proyectos globales como Artemis y Moon Village, contemplan la construcción de bases a largo plazo en la Luna. Sin embargo, debido a que el transporte de materiales de construcción desde la Tierra es extremadamente costoso, los científicos buscan nuevas formas de aprovechar los recursos locales. Investigadores de la Universidad de Florida han fundamentado científicamente la posibilidad de fabricar directamente objetos de vidrio y cerámica a partir del suelo lunar — el regolito — mediante tecnología láser. Así lo informa Ixbt.com.

Esta tecnología, desarrollada por un equipo de ingenieros liderado por Victoria M. Miller, se basa en la radiación infrarroja concentrada. El material se calienta y deforma mediante láser sin contacto, lo que permite crear formas complejas sin necesidad de prensas pesadas o moldes especiales. Los resultados de la investigación publicados en la revista Springer Nature indican que este método funciona eficazmente incluso en condiciones de vacío.

Estrategia de Utilización de Recursos In Situ

Este enfoque es parte de la estrategia de In-Situ Resource Utilization (ISRU), es decir, el uso de recursos en el lugar. Según ixbt.com, la tecnología de conformado por láser reduce drásticamente el peso del equipo que debe llevarse al espacio. El uso de una fuente láser compacta en lugar de maquinaria de construcción pesada es vital para misiones donde cada tonelada de carga cuesta millones de dólares.

En el marco de la investigación, se realizaron experimentos con materiales simuladores similares al suelo lunar. Bajo la acción del rayo láser, el regolito se fundió y se convirtió en elementos de vidrio y cerámica resistentes. Estos elementos podrían utilizarse en el futuro como materia prima para paredes de bases lunares, capas protectoras e incluso instrumentos ópticos.

Se espera que el conformado por láser sea útil no solo en la construcción, sino también para solucionar fallos inesperados. La fabricación de piezas de repuesto y herramientas necesarias en la superficie lunar o en órbita mediante láser reduce la dependencia de la Tierra. Este es uno de los pasos más importantes para garantizar la autonomía de las misiones a largo plazo.

Perspectivas de la tecnología en la Tierra

Aunque el proyecto fue desarrollado inicialmente para necesidades espaciales, existe una alta probabilidad de que se aplique también en el sector de la construcción terrestre. Según los científicos, los métodos de producción por láser podrían ser más económicos y flexibles que los métodos industriales tradicionales. Esto podría abrir una nueva era, especialmente en la creación de formas geométricas complejas y el desarrollo de infraestructura en regiones con recursos limitados.

Actualmente apoyado por agencias como DARPA, este proyecto está pasando de las condiciones de laboratorio a las pruebas prácticas. Si la tecnología se valida, para la década de 2030 podrían comenzar a operar las primeras «fábricas» láser en la Luna, haciendo realidad el asentamiento permanente de la humanidad en otros planetas.

LunaTecnologíaLáserEspacioInvestigación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Revolución en la energía nuclear: Valar Atomics pone en marcha su nuevo microrreactor en 9 mesesRevolución en la energía nuclear: Valar Atomics pone en marcha su nuevo microrreactor en 9 mesesHoy, 03:26Crisis en la industria de defensa de EE. UU.: Northrop Grumman responde a la escasez de motores de cohetesCrisis en la industria de defensa de EE. UU.: Northrop Grumman responde a la escasez de motores de cohetesHoy, 02:58El granate descubierto por primera vez en Marte: nuevos datos sobre el pasado del planeta rojoEl granate descubierto por primera vez en Marte: nuevos datos sobre el pasado del planeta rojoHoy, 02:21OpenAI planea lanzar un sistema AGI personal para 2028OpenAI planea lanzar un sistema AGI personal para 2028Hoy, 01:51La adopción masiva de la IA provoca una degradación del conocimiento en las empresasLa adopción masiva de la IA provoca una degradación del conocimiento en las empresasHoy, 01:27El futuro de la aviación: un motor de hidrógeno supera con éxito las pruebas de gran altitudEl futuro de la aviación: un motor de hidrógeno supera con éxito las pruebas de gran altitudHoy, 00:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado