Una de las plantas de biocombustibles más grandes del mundo se construirá en Brasil

La corporación estadounidense Honeywell ha llegado a un acuerdo con la empresa Acelen Renewables para construir un enorme complejo de biocombustibles en el estado de Bahía, Brasil. Este proyecto tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono en el sector de la aviación y se espera que se convierta en uno de los sitios más grandes del mundo para la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) y diésel renovable. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las previsiones de los analistas industriales, la demanda mundial de SAF podría alcanzar los 500 000 barriles diarios en la próxima década. De acuerdo con los datos de Honeywell citados por el sitio ixbt.com, la implementación de soluciones tecnológicas listas para usar permitirá acelerar la puesta en marcha de nuevas capacidades, además de controlar estrictamente los costes y plazos de construcción.

Enfoque modular y tecnologías innovadoras

El aspecto único del proyecto es su estructura modular. Los bloques tecnológicos se ensamblan y prueban en fábrica en lugar de directamente en el sitio de construcción, y luego se transportan a Bahía como módulos listos para usar. Este esquema sirve para reducir significativamente los plazos de construcción y disminuir los gastos de capital. Esto es de importancia estratégica para Brasil, apoyando las ambiciones del país de convertirse en un líder mundial en el sector de las energías renovables.

Como base para la nueva planta se ha elegido la tecnología Ecofining, desarrollada conjuntamente por Honeywell UOP y la empresa italiana Eni SpA. Este proceso permite convertir aceites usados, aceites vegetales y otros residuos biológicos en combustible de alta calidad y bajo carbono. También se planea utilizar aceite de macaúba cultivado en tierras no aptas para cultivos alimentarios, evitando así la competencia con la producción de alimentos.

Eficiencia ecológica y gestión digital

Los desarrolladores estiman que el uso de SAF mezclado con queroseno de aviación tradicional puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80 %. Esto podría ser un paso decisivo para la industria de la aviación en la lucha contra el cambio climático global. Honeywell suministrará al proyecto no solo equipos tecnológicos, sino también bombas, compresores y sistemas de seguridad industrial.

Toda la infraestructura digital del complejo se construirá sobre la plataforma Experion PKS. Este sistema integra herramientas de gestión de producción, seguridad y análisis predictivo. Ken West, jefe de Honeywell Process Solutions, señaló que la combinación de automatización y soluciones modulares es el factor clave para reducir el coste del combustible «verde», sin el cual su adopción masiva en la aviación mundial sería difícil.