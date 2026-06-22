Revolución de las pantallas OLED: científicos logran una pureza de color de nivel láser

Se espera un verdadero punto de inflexión en el mundo de las tecnologías de visualización modernas. Científicos de la Universidad de Kioto han logrado crear un nuevo tipo de molécula orgánica que maximiza la pureza de los colores para los paneles OLED. Según los resultados de la investigación publicada en la revista Science, este descubrimiento llevará la calidad de imagen de las pantallas de smartphones y televisores a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, los diodos LED y OLED utilizados se basan en una emisión de banda ancha. Esto significa que cada color que genera la pantalla no consiste en una sola longitud de onda precisa, sino en un espectro de varias ondas. Por ello, incluso en los dispositivos flagships más caros, la saturación del color no es perfecta. El objetivo principal de los científicos era estrechar este espectro y hacer que el color fuera tan preciso como un rayo láser.

Nueva estructura molecular y descubrimiento del m-CzB10-Mes

El grupo de investigadores liderado por Takuji Hatakeyama trabajó en emisores de "resonancia múltiple". Al expandir espacialmente la estructura molecular, lograron reducir la dispersión de la energía de emisión. Como resultado, se creó una estructura compleja en "escalera" llamada m-CzB10-Mes. Esta estructura es un armazón de nanocarbono único en el que se ubican los átomos de boro.

La síntesis de tales compuestos se considera un proceso extremadamente complejo en la ciencia. Sin embargo, según ixbt.com, el equipo logró introducir 10 átomos de boro en la molécula simultáneamente utilizando el método de "borylation one-shot". Esto se considera un gran logro tecnológico, ya que simplifica significativamente el proceso de producción.

Pureza de nivel láser y perspectivas futuras

Las pruebas realizadas en laboratorio demostraron que el espectro de emisión generado por la nueva molécula es tan estrecho que se aproxima a la pureza de los rayos láser. Además, posee la propiedad de fluorescencia retardada activada térmicamente (TADF). Esto sirve para aumentar no solo la pureza del color de los dispositivos OLED, sino también su eficiencia energética.

Cabe señalar que aún existen dificultades específicas para integrar la nueva tecnología en dispositivos reales. Cuando las moléculas interactúan en estado sólido, se ha observado que el espectro de emisión se ensancha ligeramente. Actualmente, los científicos trabajan en el control de esta interacción intermolecular.

Este descubrimiento podría establecer nuevos estándares para las pantallas producidas en el futuro por Apple, Samsung y otros gigantes tecnológicos. Si los investigadores logran garantizar plenamente la estabilidad de las moléculas, presenciaremos en los próximos años pantallas con colores más brillantes y naturales que en la vida real.