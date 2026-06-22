Los vínculos entre las tecnologías de inteligencia artificial y la industria del cine están alcanzando una nueva etapa. Google DeepMind ha anunciado una alianza estratégica con A24, uno de los estudios independientes más prestigiosos de Hollywood. Bajo este acuerdo, el gigante tecnológico invertirá 75 millones de dólares para implementar la AI en los procesos de producción cinematográfica. Se espera que este paso sea no solo una novedad tecnológica, sino un punto de inflexión crucial en la fusión del arte cinematográfico tradicional y la alta tecnología. Así lo informa Techcrunch.com la noticia .

Según el Wall Street Journal, esta inversión es valorada como una colaboración «primera en su clase». El estudio A24 es conocido por sus obras ganadoras del Oscar como «Everything Everywhere All At Once» y su reciente éxito de taquilla «Backrooms». Ahora, los expertos de Google DeepMind utilizarán la experiencia creativa de este estudio para desarrollar nuevas herramientas digitales dirigidas específicamente a directores y directores de fotografía.

Sinergia entre creadores y tecnología

Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, destacó que la mejor manera de desarrollar la AI es colaborar con los artistas que trabajarán directamente con ella. Según él, al trabajar con líderes del sector como A24, la empresa puede crear herramientas reales que enriquezcan el arte del storytelling y ayuden a los creadores a materializar sus ideas.

En los últimos años, el estudio A24 ha llevado a cabo grandes proyectos con estrellas mundiales como Timothée Chalamet y Anne Hathaway. En el marco de esta nueva colaboración, estos actores y otros miembros del equipo creativo aportarán sus comentarios al probar las nuevas tecnologías. Esto asegurará que la AI no sea simplemente una herramienta mecánica en el mundo del cine, sino un asistente creativo.

Competencia en el sector y cambios futuros

Aunque continúan los debates en Hollywood sobre el uso de la AI, los grandes actores están dando pasos audaces. El acuerdo entre Google DeepMind y A24 no es el único ejemplo. Anteriormente, Netflix anunció la adquisición de Interpositive, una empresa propiedad de Ben Affleck que desarrolla herramientas de AI para cineastas.

Asimismo, el año pasado, MGM Studios, parte de Amazon, lanzó una división especializada en la aplicación de tecnologías modernas para la producción de televisión y cine. Estas tendencias indican que los procesos de filmación, montaje y creación de efectos visuales cambiarán radicalmente en el futuro cercano. Para mercados en desarrollo como Uzbekistán, estas tecnologías podrían desempeñar un papel importante en la mejora de la calidad del cine y la reducción de los costos de producción.