La composición del agua en las lunas de Urano sorprende a los científicos: nuevo descubrimiento

Científicos han logrado medir con precisión por primera vez la composición isotópica del agua en las cinco lunas más grandes de Urano, uno de los planetas más misteriosos del sistema solar. Los datos obtenidos a través del telescopio espacial James Webb podrían cambiar completamente las concepciones tradicionales sobre el origen de estos cuerpos celestes. Los resultados de la investigación indican que la composición del agua en estas lunas difiere drásticamente de la del propio planeta. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El estudio publicado en la revista PNAS analizó detalladamente las lunas Miranda, Ariel, Titania, Oberón y Umbriel. Los astrónomos analizaron la proporción de hidrógeno ordinario y su isótopo pesado, el deuterio, en estos cuerpos. Los resultados fueron inesperados: en las cinco lunas, la cantidad de deuterio es aproximadamente cinco veces mayor que la de Urano y la de los cometas cercanos.

Antiguas teorías puestas en duda

Este descubrimiento pone en duda la hipótesis que predominó durante mucho tiempo. Anteriormente, se pensaba que las lunas más grandes de Urano se habían formado a partir de materiales desprendidos del planeta tras colisionar con otros grandes objetos cósmicos. Sin embargo, tal diferencia en la composición isotópica podría indicar que las lunas no comparten la misma raíz que su «planeta madre».

Según los investigadores, los nuevos datos contemplan dos escenarios. Primero, que las lunas se formaron mucho más lejos de la órbita actual de Urano y posteriormente fueron capturadas por su gravedad. La segunda suposición es que estas lunas surgieron de los restos de otros cuerpos grandes destruidos por Urano en las primeras etapas del sistema solar.

El mayor enigma sigue siendo la luna Miranda. La composición isotópica de esta gran luna, la más cercana a Urano, difiere significativamente de las otras cuatro. Esto indica que Miranda pudo haberse formado bajo un mecanismo totalmente distinto, abriendo nuevas líneas de investigación para los científicos.

La particularidad del sistema de Urano

Urano es considerado uno de los planetas más inusuales del sistema solar. Su eje está inclinado 98 grados, por lo que el planeta parece girar «de lado» en su órbita. Sus lunas también destacan por su ubicación orbital inusual y sus características singulares. Este descubrimiento realizado con el telescopio James Webb demuestra que la historia de la formación del sistema de Urano es mucho más compleja de lo que pensábamos.

Según ixbt.com, estos nuevos datos exigen revisar los modelos de evolución de los planetas y sus lunas. En el futuro, se espera que el envío de misiones especiales al sistema de Urano ayude a determinar cómo este gigante de hielo y sus compañeros llegaron a su apariencia actual.