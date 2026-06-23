James Webb revela la naturaleza de los misteriosos « pequeños puntos rojos » del universo

El telescopio espacial James Webb (JWST), que está revolucionando la exploración del cosmos, ha dado un paso importante para comprender uno de los objetos más enigmáticos del universo temprano: los «pequeños puntos rojos». Los astrónomos han logrado obtener el espectro más detallado de estas fuentes rojas compactas y brillantes en galaxias lejanas. Los resultados de la investigación indican que estos objetos podrían ser, en realidad, agujeros negros supermasivos envueltos en una densa capa de gas. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Un grupo liderado por Vasiliy Kokorev, científico de la Universidad de Texas, analizó profundamente el objeto denominado GLIMPSE-17775. Durante la investigación, se realizaron 30 horas de observaciones espectroscópicas a través del telescopio James Webb. Gracias al efecto de lente gravitacional —donde un cúmulo de galaxias cercano amplifica la luz del objeto lejano— estos datos fueron equivalentes en eficiencia a 80 horas de observación.

El modelo «agujero negro-estrella»

Según las conclusiones de los científicos, el objeto GLIMPSE-17775 encaja perfectamente con el modelo de «agujero negro-estrella» (black hole star o BH*). Esto significa que en el centro se encuentra un agujero negro supermasivo, rodeado por una capa de gas densa y parcialmente ionizada. La energía masiva liberada por el agujero negro durante el proceso de acreción de materia es reemitida por esta capa de gas, lo que hace que se vea de un color rojo característico.

Durante los análisis espectrales, se identificaron líneas de hidrógeno, oxígeno y helio, así como un «bosque de hierro» compuesto por 16 líneas de hierro. Tales indicadores solo aparecen cuando existe una fuente de radiación de muy alta energía. Según ixbt.com, este estado confirma la interacción de la radiación proveniente del disco de acreción alrededor del agujero negro con el entorno exterior.

El objeto GLIMPSE-17775 data de hace aproximadamente 1.800 millones de años, perteneciendo a las primeras etapas posteriores al Big Bang. Se encuentra en la región del cúmulo de galaxias Abell S1063, y su luz ha sufrido un fuerte «desplazamiento al rojo» debido a la expansión del universo. Al comparar con los datos del telescopio Hubble, algunas señales débiles alrededor del objeto también revelaron una relación con la población de estrellas en su interior.

Un nuevo paso hacia los secretos del universo

Este descubrimiento es fundamental para la astronomía, ya que ayuda a comprender cómo se formaron y evolucionaron los agujeros negros supermasivos en el universo temprano. Mientras que los «pequeños puntos rojos» se suponía que eran simplemente cúmulos densos de estrellas, ahora predomina la teoría de que poseen un núcleo activo.

No obstante, los científicos subrayan la necesidad de continuar las investigaciones. Se planea que el telescopio James Webb estudie decenas de objetos similares en el futuro. Esto permitirá determinar si el modelo «BH*» propuesto es una ley general para todos estos puntos rojos o si GLIMPSE-17775 es una excepción única.