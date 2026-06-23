Ai+ presenta la serie Nova 2 inspirada en el iPhone 17

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Ai+ presenta la serie Nova 2 inspirada en el iPhone 17

Nuevo nombre en el mercado de los smartphones: la marca Ai+ ha anunciado oficialmente sus próximos modelos Nova 2 Neo 5G y Nova 2 Pro 5G. Estos dispositivos están captando la atención de los entusiastas de la tecnología por su asequibilidad y sus sorprendentes especificaciones técnicas, especialmente un diseño que recuerda al futuro iPhone 17. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El modelo Nova 2 Pro 5G, considerado el buque insignia de la serie, está equipado con una enorme pantalla Full HD+ de 6,9 pulgadas. La frecuencia de actualización de la pantalla de 144 Hz lo hace muy conveniente para juegos y contenidos dinámicos. El procesador MediaTek Dimensity 7100 es el responsable del rendimiento del dispositivo, potenciado con hasta 8 GB de RAM.

Capacidades técnicas y originalidad del diseño

Según ixbt.com, el panel posterior del modelo Nova 2 Pro 5G fue diseñado basándose en filtraciones sobre los smartphones iPhone 17 de Apple, aún no presentados. Además, en la parte posterior del cuerpo se encuentran luces LED configurables por el usuario, lo que le da al dispositivo un aspecto futurista. El sistema de cámaras se complementa con un objetivo ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles.

La versión más sencilla, el Nova 2 Neo 5G, cuenta con una pantalla LCD HD+ de 6,74 pulgadas que funciona a 120 Hz. En su interior lleva un chip MediaTek Dimensity 6300. La principal ventaja de este modelo es su cámara principal de 48 megapíxeles basada en el sensor Sony IMX582. En cuanto a la memoria, el dispositivo se limita a 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Autonomía y sistema de protección

Ambos smartphones están equipados con una batería de 6000 mAh, considerada de gran capacidad según los estándares actuales. Aunque la carga está limitada a 18 W, la batería de gran capacidad garantiza una autonomía prolongada. Además, los usuarios tienen la posibilidad de ampliar la memoria hasta 2 TB mediante tarjetas MicroSD.

Los aspectos destacables de los nuevos dispositivos son los siguientes:

  • Protección contra humedad y polvo según el estándar IP65;
  • Escáner de huellas dactilares ubicado en el lateral;
  • Presencia de altavoces estéreo;
  • Sistema operativo Android 16 bajo la capa NxtQuantum OS.
La aparición de esta marca en el mercado de smartphones de Uzbekistán podría intensificar la competencia en el segmento económico. Se espera que los modelos de Ai+ sean una opción adecuada, especialmente para los amantes de las pantallas grandes y las baterías potentes. Por ahora, no se han revelado datos precisos sobre la fecha de lanzamiento al mercado internacional ni los precios.

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Abror Shuhratov
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