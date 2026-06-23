Realme presenta su nuevo smartphone con una batería récord de 8000 mAh

El segmento de dispositivos asequibles en el mercado de smartphones está alcanzando un nuevo nivel. Realme ha presentado oficialmente su próximo modelo económico: el smartphone Realme P4x 4G. La principal característica de este dispositivo es su batería de gran capacidad y sus funciones de AI, lo que lo diferencia significativamente de sus competidores en su rango de precio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El punto más fuerte del nuevo dispositivo es su batería de 8000 mAh. Este valor es casi el doble de la media de los smartphones modernos. Según el fabricante, esta capacidad permite jugar juegos pesados durante 10 horas seguidas. Además, cuenta con tecnología de carga rápida de 45 W y una función de carga inversa para alimentar otros gadgets.

Especificaciones técnicas y sistema de refrigeración

Según datos de ixbt.com, el Realme P4x está equipado con una pantalla LCD de 6,8 pulgadas. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 120 Hz, asegurando la fluidez de la imagen. Gracias a un brillo pico de 900 nits, la lectura de datos no presenta dificultades incluso bajo la luz solar. La plataforma octacore T7250 garantiza un funcionamiento estable.

Para evitar que el smartphone se sobrecaliente durante cargas intensas, los ingenieros instalaron un sistema de refrigeración especial con un área superior a 11 000 mm². Esta es una novedad importante, especialmente para los entusiastas de los juegos móviles. En cuanto a la memoria, el dispositivo cuenta con RAM LPDDR4X y almacenamiento eMMC 5.1, manteniendo la posibilidad de expandir la capacidad mediante tarjetas microSD.

Inteligencia artificial y software

El Realme P4x no se queda atrás en las tendencias modernas e integra el sistema de AI Google Gemini. Los usuarios pueden activar el asistente inteligente rápidamente mediante un botón de encendido especial. El dispositivo funciona con el sistema operativo Android 16 y la capa Realme UI, lo que garantiza actualizaciones de software a largo plazo.

En cuanto a la cámara, el smartphone cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles en el panel trasero y una cámara selfie de 5 megapíxeles en la parte frontal. Además, el dispositivo posee las siguientes características adicionales :

protección contra polvo y salpicaduras de agua según el estándar IP64 ;

conector de audio de 3,5 mm (para auriculares) ;

escáner de huellas dactilares montado lateralmente ;

soporte para dos tarjetas SIM, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.2.

Actualmente, el smartphone Realme P4x ya está a la venta en el mercado de Malasia con un precio aproximado de 195 dólares. Gracias a su enorme batería y precio accesible, se espera que este modelo encuentre compradores en los próximos meses en Asia Central, incluido el mercado de Uzbekistán.