Inician las pruebas de One UI 9 para el Samsung Galaxy A35: actualización del segmento medio

·50·Tecnología
Inician las pruebas de One UI 9 para el Samsung Galaxy A35: actualización del segmento medio

El gigante surcoreano Samsung Electronics ha comenzado la preparación de la nueva generación del sistema operativo para uno de sus dispositivos más populares de gama media, el smartphone Galaxy A35. Se ha informado que los primeros firmwares de One UI 9 destinados a este modelo han aparecido en los servidores de la compañía. Esto garantiza que los usuarios de este smartphone podrán disfrutar de las últimas capacidades de software en el futuro. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información publicada por el conocido insider Tarun Vats, se han detectado varias compilaciones de prueba para el Galaxy A35 en los servidores de prueba internos de Samsung. Específicamente, versiones con códigos como A356BXXUAEZF1 y A356BOXMAEZF1 indican que las pruebas tempranas del sistema están en marcha. Asimismo, se han registrado firmwares específicos para la versión global bajo el número de modelo SM-A356E.

Etapas del desarrollo de software

Actualmente, estas compilaciones detectadas están destinadas únicamente al uso interno y a los desarrolladores. En esta etapa, se llevan a cabo los procesos de estabilidad del sistema, la adaptación de las nuevas funciones al hardware y la corrección de errores. Se espera que la interfaz One UI 9 esté basada en la próxima gran versión del sistema operativo Android.

El hecho de que el modelo Galaxy A35, ampliamente vendido en el mercado de Uzbekistán, pase por estas pruebas tempranas es una situación alegre para los usuarios locales. Aunque Samsung suele centrar más su atención en sus dispositivos insignia, que los representantes del segmento medio también cuenten con el software más reciente demuestra que la política de soporte de la marca ha mejorado.

Cabe señalar que Tarun Vats ya ha proporcionado varias predicciones precisas sobre los dispositivos Samsung. Fue uno de los primeros en revelar las fechas de lanzamiento de la versión beta de One UI 8.0, así como las fechas de presentación de los flagships Galaxy S24 y Galaxy S25. Por ello, sus noticias sobre One UI 9 son recibidas con confianza por la comunidad tecnológica.

Cambios esperados y plazos

Por el momento, no hay información detallada sobre las características específicas y los cambios de diseño de la interfaz One UI 9. Sin embargo, los expertos suponen que se pondrá énfasis en ampliar las capacidades de AI, mejorar la eficiencia energética y modernizar los elementos visuales.

Las pruebas beta públicas y el lanzamiento final de One UI 9 para los propietarios de smartphones requerirán algo de tiempo. Primero deben concluir las pruebas internas y luego se debe presentar la actualización para los modelos insignia. Solo después de esto, los dispositivos de gama media como el Galaxy A35 comenzarán a recibir el nuevo sistema. Este proceso suele durar desde unos pocos meses hasta un año.

SamsungGalaxy A35One UI 9SmartphoneTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

China lidera la carrera de las supercomputadoras: LineShine no tiene rival en el mundoChina lidera la carrera de las supercomputadoras: LineShine no tiene rival en el mundoHoy, 21:28El fin oficial de las redes 2G en Hong KongEl fin oficial de las redes 2G en Hong KongHoy, 20:51Usuarios de LastPass nuevamente en riesgo: una brecha en Klue provoca robo de datosUsuarios de LastPass nuevamente en riesgo: una brecha en Klue provoca robo de datosHoy, 20:30HaloBraid: la robótica reduce el tiempo de trenzado del cabello de 12 horas a unos pocos minutosHaloBraid: la robótica reduce el tiempo de trenzado del cabello de 12 horas a unos pocos minutosHoy, 20:25Nueva era de la micromovilidad: implementación de un sistema de verificación de edad para el alquiler de patinetesNueva era de la micromovilidad: implementación de un sistema de verificación de edad para el alquiler de patinetesHoy, 19:52Meta presenta las gafas inteligentes Meta Glasses, asequibles y modernasMeta presenta las gafas inteligentes Meta Glasses, asequibles y modernasHoy, 19:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado