Inician las pruebas de One UI 9 para el Samsung Galaxy A35: actualización del segmento medio

El gigante surcoreano Samsung Electronics ha comenzado la preparación de la nueva generación del sistema operativo para uno de sus dispositivos más populares de gama media, el smartphone Galaxy A35. Se ha informado que los primeros firmwares de One UI 9 destinados a este modelo han aparecido en los servidores de la compañía. Esto garantiza que los usuarios de este smartphone podrán disfrutar de las últimas capacidades de software en el futuro. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información publicada por el conocido insider Tarun Vats, se han detectado varias compilaciones de prueba para el Galaxy A35 en los servidores de prueba internos de Samsung. Específicamente, versiones con códigos como A356BXXUAEZF1 y A356BOXMAEZF1 indican que las pruebas tempranas del sistema están en marcha. Asimismo, se han registrado firmwares específicos para la versión global bajo el número de modelo SM-A356E.

Etapas del desarrollo de software

Actualmente, estas compilaciones detectadas están destinadas únicamente al uso interno y a los desarrolladores. En esta etapa, se llevan a cabo los procesos de estabilidad del sistema, la adaptación de las nuevas funciones al hardware y la corrección de errores. Se espera que la interfaz One UI 9 esté basada en la próxima gran versión del sistema operativo Android.

El hecho de que el modelo Galaxy A35, ampliamente vendido en el mercado de Uzbekistán, pase por estas pruebas tempranas es una situación alegre para los usuarios locales. Aunque Samsung suele centrar más su atención en sus dispositivos insignia, que los representantes del segmento medio también cuenten con el software más reciente demuestra que la política de soporte de la marca ha mejorado.

Cabe señalar que Tarun Vats ya ha proporcionado varias predicciones precisas sobre los dispositivos Samsung. Fue uno de los primeros en revelar las fechas de lanzamiento de la versión beta de One UI 8.0, así como las fechas de presentación de los flagships Galaxy S24 y Galaxy S25. Por ello, sus noticias sobre One UI 9 son recibidas con confianza por la comunidad tecnológica.

Cambios esperados y plazos

Por el momento, no hay información detallada sobre las características específicas y los cambios de diseño de la interfaz One UI 9. Sin embargo, los expertos suponen que se pondrá énfasis en ampliar las capacidades de AI, mejorar la eficiencia energética y modernizar los elementos visuales.

Las pruebas beta públicas y el lanzamiento final de One UI 9 para los propietarios de smartphones requerirán algo de tiempo. Primero deben concluir las pruebas internas y luego se debe presentar la actualización para los modelos insignia. Solo después de esto, los dispositivos de gama media como el Galaxy A35 comenzarán a recibir el nuevo sistema. Este proceso suele durar desde unos pocos meses hasta un año.