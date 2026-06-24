Los smartphones Honor tendrán una función secreta del Samsung Galaxy S26 Ultra

La empresa china Honor está trabajando en la implementación de una nueva tecnología en sus smartphones para proteger los datos personales de los usuarios de miradas ajenas. Se trata de la función Privacy Display, que se espera debute en el próximo buque insignia de Samsung, el Galaxy S26 Ultra. Esta tecnología sirve para garantizar la privacidad de la pantalla a nivel de hardware. Así lo informa Ixbt.com.

Según el conocido insider Digital Chat Station, Honor está probando actualmente pantallas con esta tecnología. La función principal de Privacy Display consiste en limitar artificialmente los ángulos de visión de la pantalla. Esto impide que terceras personas vean el contenido del dispositivo desde el lateral.

Ventajas y problemas de la nueva tecnología

Actualmente, los usuarios de smartphones se ven obligados a utilizar diversos protectores de pantalla para mantener la privacidad. Sin embargo, estas soluciones suelen reducir la calidad de la imagen y afectar negativamente el brillo de la pantalla. La solución a nivel de hardware que Honor está probando debería garantizar la seguridad manteniendo la calidad de la imagen.

No obstante, el insider señala que la calidad de imagen de estas nuevas pantallas fabricadas en China sigue siendo cuestionable por ahora. Los expertos recomiendan esperar a ver cuánto mejoran los indicadores de calidad antes de que comience la producción en masa. Si las pruebas tienen éxito, Honor podría presentar esta innovación en sus futuros flagships.

Según escribe la publicación ixbt.com, Samsung también planea suministrar sus pantallas Privacy Display a otros fabricantes para finales de 2028. Esto demuestra que existe una alta demanda de seguridad de datos personales entre los grandes participantes del mercado.

¿Qué se espera de los flagships de Honor?

Hasta ahora, Honor no ha anunciado oficialmente qué modelo será el primero en contar con esta función. Se especula que es muy probable que la nueva tecnología aparezca en el dispositivo de gama más alta de la marca, el Honor Magic 9 Pro. Esto coincidiría con la estrategia de Samsung de implementar esta función solo en el Galaxy S26 Ultra.

Cabe recordar que Honor presentó recientemente su modelo asequible Honor X80 Pro Max. Este dispositivo llamó la atención por su precio de 290 dólares, junto con una enorme batería de 11 000 mAh y protección IP69K. Ahora, la empresa centra su atención en el segmento de flagships de alta tecnología.

Digital Chat Station ya había predicho con exactitud las características de los smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como que el modelo Realme GT 7 Pro estaría equipado con pantallas Samsung. Por ello, la información sobre esta carrera tecnológica entre Honor y Samsung es tomada en serio por los expertos del sector.