La IA es acusada de inflar artificialmente los precios de la gasolina en EE. UU.

Se ha presentado una demanda colectiva en el estado de California, EE. UU., contra grandes operadores de gasolineras y la empresa de software Kalibrate Fuel Systems. La demanda alega que las empresas utilizaron un sistema de fijación de precios basado en AI para coordinar los precios del combustible, lo que causó pérdidas de millones de dólares a los conductores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los documentos presentados ante el tribunal federal de Sacramento, gigantes como Walmart, Marathon Petroleum, BP y 7-Eleven figuran como demandados. Los demandantes sostienen que el algoritmo desarrollado por Kalibrate sirvió como herramienta para sofocar la competencia en el mercado y mantener los precios elevados.

El acuerdo oculto detrás de los algoritmos

Según datos de ixbt.com, más de 1,700 gasolineras en California utilizaron la plataforma de Kalibrate. Este sistema calculaba automáticamente el precio del combustible basándose en datos de mercado confidenciales de otros participantes. Según los expertos, tal mecanismo limitó la libre competencia y provocó un aumento artificial de los precios.

Los documentos judiciales indican que, debido a este algoritmo, el precio de la gasolina pudo aumentar 22 centavos por galón y el del diésel 33 centavos. Una diferencia de un centavo, que puede parecer pequeña, representa casi 134 millones de dólares en costos adicionales anuales para los conductores de California.

Legislación y control tecnológico

Se espera que este proceso judicial sea uno de los primeros grandes conflictos legales mundiales relacionados con el uso de AI en la fijación de precios. En el centro del caso se encuentra la ley AB 325, que entró en vigor en California en 2025. Esta ley prohíbe el uso de algoritmos comunes que puedan provocar conductas anticompetitivas entre los participantes del mercado.

Hasta ahora, las empresas acusadas no han admitido su culpabilidad. Los representantes de Kalibrate afirman que se proporciona una instancia separada de AI para cada cliente y que los datos no se comparten entre competidores. Walmart declaró que está revisando la demanda y defenderá su posición en el tribunal.

Este caso pone nuevamente en la agenda la cuestión de la regulación de la AI a nivel mundial. Si se confirman las acusaciones, esto podría impulsar un endurecimiento drástico del control sobre la economía digital y los algoritmos de fijación de precios, no solo en EE. UU., sino en todo el mundo.