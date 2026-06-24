NASA y Boeing en crisis: el vuelo del Starliner se pospone nuevamente

La agencia de exploración espacial de EE. UU., NASA, y la corporación Boeing están trabajando para solucionar graves fallos técnicos en la nave espacial CST-100 Starliner. Sin embargo, según la información más reciente, el próximo vuelo de esta nave ha sido pospuesto nuevamente por tiempo indefinido. Esto se ve como un golpe serio a la competitividad de Boeing frente a SpaceX en la industria espacial. Así lo informa Ixbt.com .

Según informa SpaceNews, basándose en el consejo asesor de seguridad de la NASA, la nueva misión podría llevarse a cabo dentro de al menos un año. Aunque los expertos han logrado corregir muchas de las deficiencias detectadas en el vuelo anterior, varios problemas fundamentales aún esperan solución, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad de la nave.

Fallo de motores y problema de sobrecalentamiento

Actualmente, el asunto que más preocupa a los ingenieros es la falta de fiabilidad de los motores del sistema de orientación de la nave. Se ha observado que se producen casos de sobrecalentamiento excesivo en las unidades donde están instalados estos motores. Este obstáculo técnico es el factor principal que ha detenido la preparación de la misión Starliner-1.

Inicialmente, la NASA planeaba realizar un vuelo no tripulado en la primavera de 2026. Sin embargo, los análisis técnicos indicaron que era necesario revisar el cronograma establecido. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, los representantes del consejo asesor estiman cautelosamente la posibilidad del vuelo «durante el próximo año o un poco más tarde».

El éxito del proyecto Starliner tiene una importancia estratégica para EE. UU. Actualmente, solo se utiliza la nave Crew Dragon de SpaceX, propiedad de Elon Musk, para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS). Una vez operativa, la nave de Boeing debía convertirse en el segundo medio de transporte independiente de Estados Unidos y asegurar el equilibrio en los vuelos espaciales.

Estos retrasos en torno al proyecto no solo dañan la reputación de Boeing, sino que también aumentan los costos de los programas espaciales de la NASA. Los expertos subrayan que cada retraso requiere nuevas pruebas de los sistemas de la nave y la implementación de nuevas soluciones técnicas. El proyecto Starliner sigue siendo uno de los proyectos más complejos y problemáticos para el acceso al espacio.