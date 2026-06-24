NASA y Boeing en crisis: el vuelo del Starliner se pospone nuevamente

·33·Tecnología
NASA y Boeing en crisis: el vuelo del Starliner se pospone nuevamente

La agencia de exploración espacial de EE. UU., NASA, y la corporación Boeing están trabajando para solucionar graves fallos técnicos en la nave espacial CST-100 Starliner. Sin embargo, según la información más reciente, el próximo vuelo de esta nave ha sido pospuesto nuevamente por tiempo indefinido. Esto se ve como un golpe serio a la competitividad de Boeing frente a SpaceX en la industria espacial. Así lo informa Ixbt.com .

Según informa SpaceNews, basándose en el consejo asesor de seguridad de la NASA, la nueva misión podría llevarse a cabo dentro de al menos un año. Aunque los expertos han logrado corregir muchas de las deficiencias detectadas en el vuelo anterior, varios problemas fundamentales aún esperan solución, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad de la nave.

Fallo de motores y problema de sobrecalentamiento

Actualmente, el asunto que más preocupa a los ingenieros es la falta de fiabilidad de los motores del sistema de orientación de la nave. Se ha observado que se producen casos de sobrecalentamiento excesivo en las unidades donde están instalados estos motores. Este obstáculo técnico es el factor principal que ha detenido la preparación de la misión Starliner-1.

Inicialmente, la NASA planeaba realizar un vuelo no tripulado en la primavera de 2026. Sin embargo, los análisis técnicos indicaron que era necesario revisar el cronograma establecido. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, los representantes del consejo asesor estiman cautelosamente la posibilidad del vuelo «durante el próximo año o un poco más tarde».

El éxito del proyecto Starliner tiene una importancia estratégica para EE. UU. Actualmente, solo se utiliza la nave Crew Dragon de SpaceX, propiedad de Elon Musk, para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS). Una vez operativa, la nave de Boeing debía convertirse en el segundo medio de transporte independiente de Estados Unidos y asegurar el equilibrio en los vuelos espaciales.

Estos retrasos en torno al proyecto no solo dañan la reputación de Boeing, sino que también aumentan los costos de los programas espaciales de la NASA. Los expertos subrayan que cada retraso requiere nuevas pruebas de los sistemas de la nave y la implementación de nuevas soluciones técnicas. El proyecto Starliner sigue siendo uno de los proyectos más complejos y problemáticos para el acceso al espacio.

NASABoeingStarlinerEspacioSpaceX
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Próxima expedición a la EEI: la tripulación del Soyuz MS-29 declarada lista para el vueloPróxima expedición a la EEI: la tripulación del Soyuz MS-29 declarada lista para el vueloHoy, 08:22Guerra de entregas rápidas en India: Flipkart y Amazon entran en una nueva faseGuerra de entregas rápidas en India: Flipkart y Amazon entran en una nueva faseHoy, 05:51NVIDIA propone enfriar servidores de AI con agua caliente a 55°CNVIDIA propone enfriar servidores de AI con agua caliente a 55°CHoy, 05:30MoEngage ve el futuro del marketing en millones de agentes AIMoEngage ve el futuro del marketing en millones de agentes AIHoy, 04:56Científicos encuentran forma de convertir el calor residual de servidores y coches eléctricos en electricidadCientíficos encuentran forma de convertir el calor residual de servidores y coches eléctricos en electricidadHoy, 03:21Problema de NVIDIA GeForce RTX 5090: las nuevas tarjetas gráficas siguen fundiéndoseProblema de NVIDIA GeForce RTX 5090: las nuevas tarjetas gráficas siguen fundiéndoseHoy, 02:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado