La nave espacial Soyuz MS-29 probada: paneles solares listos para el vuelo

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La nave espacial Soyuz MS-29 probada: paneles solares listos para el vuelo

La preparación para la próxima misión espacial en el cosódromo de Baikonur ha entrado en su fase final. La nave de transporte tripulada rusa Soyuz MS-29 está superando con éxito todas las inspecciones técnicas y pruebas necesarias. Así lo informó el servicio de prensa de la corporación estatal Roskosmos. Según informa Ixbt.com .

Actualmente, han finalizado las pruebas del sistema de suministro de energía de la nave, específicamente de los paneles solares. Los especialistas llevaron a cabo una operación crucial denominada «iluminación de control» en el edificio de montaje y pruebas de la zona 254 de Baikonur. Este proceso es fundamental para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la fuente de energía de la nave en las complejas condiciones del espacio.

Pruebas técnicas y eficiencia de la energía solar

Durante las verificaciones en tierra, las células fotoeléctricas de los paneles solares del Soyuz MS-29 se desplegaron en modo nominal. Posteriormente, se dirigieron hacia ellas iluminadores especiales de alta potencia. Esta prueba permitió medir con precisión la eficiencia de la conversión de energía lumínica en energía eléctrica. Esta práctica asegura que no surjan fallos inesperados una vez que la nave alcance la órbita.

Los ingenieros también confirmaron que cada sección de las células fotoeléctricas cumple con los estándares establecidos. En el espacio abierto, la luz solar es la única fuente de energía fiable, y el mantenimiento de las funciones vitales de los sistemas de la nave depende directamente de la calidad de estos paneles.

Siguiente etapa y fecha de vuelo

En los próximos días, los especialistas finalizarán la instalación de equipos e instrumentos especiales en el módulo de descenso y el módulo orbital. Este proceso incluye la colocación de herramientas necesarias para las necesidades diarias de la tripulación y para investigaciones científicas en el espacio.

El lanzamiento del cohete Soyuz-2.1a, que llevará la nave Soyuz MS-29 a la órbita, está programado para el 14 de julio de 2026. Esta misión transportará a los miembros de la 75.ª expedición principal a la Estación Espacial Internacional (ISS). Previamente, la comisión estatal valoró positivamente el nivel de preparación de los tripulantes principales y suplentes seleccionados.

Este vuelo sigue siendo el centro de atención de expertos locales e internacionales, ya que se realiza desde el cosódromo más grande de la región donde se encuentra Uzbekistán. Los trabajos de preparación en Baikonur continúan según un cronograma estricto.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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