Presentado el Redmi K90 Ultra: batería de 8500 mAh y sistema de refrigeración activa

Redmi, la submarca de Xiaomi, ha anunciado oficialmente su nuevo buque insignia: el Redmi K90 Ultra. Este smartphone llama la atención no solo por su alto rendimiento, sino también por soluciones tecnológicas poco comunes en el mercado de dispositivos móviles. La característica principal del dispositivo es su batería de capacidad sin precedentes y un ventilador especial para evitar el sobrecalentamiento durante los juegos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo flagship funciona con la plataforma Snapdragon 8 Elite más reciente de Qualcomm. Este chipset es conocido por su gran potencia, pero también por generar una cantidad considerable de calor. Por ello, los ingenieros han integrado un sistema de refrigeración activa en el cuerpo del smartphone. En las imágenes publicadas se observa una amplia rejilla de ventilación bajo el bloque de cámaras, lo que indica la presencia de un ventilador completo dentro del dispositivo.

Soluciones especiales para los entusiastas del gaming

Los representantes de la empresa destacan que, gracias al sistema de refrigeración activa, el Redmi K90 Ultra puede mantener una tasa de fotogramas (FPS) estable durante 60 minutos, incluso en los juegos 3D más exigentes. No se observa una reducción forzada de la potencia del processeur (throttling), permitiendo que el usuario disfrute de gráficos fluidos y de calidad en escenas dinámicas.

La apariencia del smartphone también se ajusta a las tendencias modernas. El dispositivo cuenta con una pantalla plana de 6,83 pulgadas con marcos ultra delgados. El cuerpo, presentado en color Space Silver, tiene un gran bloque de cámaras dispuesto horizontalmente en la parte trasera. Lo peculiar del diseño es que combina elementos de un flagship clásico y de un dispositivo gaming.

Eficiencia energética y política de precios

Otro aspecto sorprendente del Redmi K90 Ultra es su batería de 8 500 mAh. Mientras que la mayoría de los flagships actuales se limitan a baterías de unos 5 000 mAh, Redmi promete a sus usuarios varios días de autonomía. Además, el dispositivo soporta la tecnología de carga rápida de 100 W.

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, informó en las redes sociales que las preventas del smartphone han comenzado en China. Para los primeros compradores se ofrecen bonos especiales, incluyendo una batería externa y protectores de pantalla. Se espera que el precio del smartphone ronde los 3 000 yuanes (aproximadamente 440 dólares), lo que lo convierte en uno de los flagships más asequibles y potentes del mercado.

La presentación oficial del nuevo modelo está programada para el 30 de junio. Este dispositivo podría llegar al mercado de Uzbekistán un poco más tarde, posiblemente bajo otro nombre (por ejemplo, bajo la marca POCO). La combinación de un precio bajo y altas especificaciones técnicas hará sin duda que este modelo sea popular entre los gamers locales y los usuarios que buscan un teléfono con larga duración de batería.