El gigante tecnológico chino Huawei continúa reforzando su posición en el mercado de los smartphones. La última línea insignia de la compañía, la serie Huawei Mate 80, ha causado un verdadero impacto en el mercado en poco tiempo y muestra resultados de ventas superiores a lo esperado. Este éxito evidencia el resurgimiento del poder de la marca tanto en su país natal como en el ámbito internacional. Así lo informa .

Según datos de la agencia de análisis RDObservation, el volumen total de entregas de la serie Huawei Mate 80 ya ha superado la marca de los 7 millones de unidades. Al cierre de la semana 24 de 2026 (del 8 al 14 de junio), el número de dispositivos vendidos era de 6,97 millones. Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento actual, los expertos señalan que esta cifra ya ha superado ampliamente los 7 millones.

Aceleración del ritmo de ventas

Un aspecto notable es que la demanda de la línea Huawei Mate 80, en lugar de disminuir con el tiempo, está aumentando. Observando las cifras, en la semana 22 se vendieron 198 400 smartphones, y en la semana 23 esta cifra alcanzó las 211 400 unidades. Para la semana 24, el volumen de ventas semanales llegó a casi 270 000 unidades. Este ritmo de crecimiento demuestra la popularidad de los nuevos flagships entre los usuarios.

Según las previsiones de los especialistas, si se mantiene el ritmo actual y se anuncian diversos descuentos en los próximos meses, se espera que la serie Mate 80 venda un total de 8 a 9 millones de unidades. En los escenarios más optimistas, esta cifra podría acercarse a la meta de los 10 millones, lo que sería uno de los resultados más exitosos para Huawei en los últimos años.

Política de precios y riesgos futuros

Sin embargo, este avance exitoso podría verse afectado por cambios en la política de precios de Huawei. La compañía anunció que realizará ajustes en los precios de sus dispositivos a partir del 1 de julio. Por ahora, no hay información precisa sobre qué modelos exactos se verán afectados, o si la nueva serie Mate 80 estará incluida.

Si el precio de los nuevos flagships aumenta, esto podría enfriar el interés de los compradores y reducir el ritmo de ventas. A pesar de ello, Huawei mantiene firmemente su lugar en el mercado gracias a sus soluciones innovadoras y su software independiente. En el mercado de Uzbekistán, los flagships de Huawei gozan tradicionalmente de prestigio entre los usuarios que valoran la alta tecnología.

En conclusión, la serie Huawei Mate 80 se ha convertido en uno de los proyectos más exitosos de la empresa. Según ixbt.com, estos smartphones destacan no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su flexibilidad ante la coyuntura del mercado. Los próximos meses serán decisivos para esta serie.